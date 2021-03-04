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Зеленский поручил запретить иностранных топ-менеджеров в госкомпаниях

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Зеленский поручил запретить иностранных топ-менеджеров в госкомпаниях

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 26 февраля "О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства".

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №85/2021 обнародован на сайте президента.

В указанном решении СНБО его целью указано "обеспечение реализации права граждан Украины относительно приобретения гражданства (подданства) других государств и противодействие использованию двойного (множественного) гражданства как инструмента вмешательства во внутренние дела Украины".

Для этого Кабмину вместе с Центризбиркомом и СБУ поручено в двухмесячный срок провести инвентаризацию и проанализировать законодательство Украины по вопросам, связанным с двойным или множественным гражданством.

В частности, необходимо провести анализ в части правовой определенности запрета гражданам Украины, которые имеют гражданство (или подданство) иностранного государства, выполнять функции государства или местного самоуправления, а также занимать руководящие посты на стратегических госпредприятиях. Также нужно проанализировать вопрос досрочного прекращения такими лицами вышеуказанных полномочий.

По результатам такого анализа правительство в шестимесячный срок должно внести на рассмотрение Верховной Рады проекты законов, которые бы предусматривали запрет гражданам Украины, которые имеют гражданство (подданство) иностранного государства или подали документы (или проходят процедуру) для приобретения иностранного гражданства: претендовать на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Кроме того, предусматривается запрет претендовать на занятие руководящих должностей на стратегических объектах государственной собственности, иметь допуск к государственной тайне, быть членом избирательной комиссии, официальным наблюдателем или проводить предвыборную агитацию на общегосударственных и местных выборах, а также быть членом политической партии.

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Также поручено разработать и представить на рассмотрение парламента порядок подтверждения отказа и выхода из гражданства (подданства) иностранного государства для граждан Украины, которые претендуют на вышеупомянутые позиции.

Кроме того, на законодательном уровне должен быть предусмотрен порядок представления гражданами Украины деклараций о получении иностранного гражданства.

Для жителей временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма этот порядок будет вводиться в действие только после восстановления территориальной целостности Украины.

Также поручено предусмотреть ответственность за представление недостоверных сведений в декларациях об отсутствии иностранного гражданства и процедуру проверки информации о наличии двойного гражданства.

Также, согласно решению СНБО, правительство должно начать межгосударственный диалог по заключению двусторонних соглашений с заинтересованными государствами, кроме государства-агрессора, направленных на урегулирование проблемных вопросов, связанных с двойным (множественным) гражданством.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+9
Это по распоряжению Игоря Валерьича, шоб не могли назначить главой Привата иностранца. С местным они договорятся. И исков от Привата к акционерам не станет. Или суды проиграют...
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04.03.2021 21:14
+4
Как же достал єтот наркоман.
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05.03.2021 03:31
+3
а как же инвестиционные няни?
вообщем зеля красиво кинул иностранных инвесторов Зеленский поручил запретить иностранных топ-менеджеров в госкомпаниях - Цензор.НЕТ 2880
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04.03.2021 20:11
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так теперь шо ми залишимось без президента його админинстраціі без верховноі ради і депутатів...і небуде у нас судей.прокуроров...одне радуе пройдох евреів і шпигунів рвсеян небуде...вот тікі сомневаюсь я однако шо ви покажете своі паспорти...
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04.03.2021 20:04 Відповісти
Зеленский поручил запретить иностранных топ-менеджеров в госкомпаниях - Цензор.НЕТ 670
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05.03.2021 14:14 Відповісти
а как же инвестиционные няни?
вообщем зеля красиво кинул иностранных инвесторов Зеленский поручил запретить иностранных топ-менеджеров в госкомпаниях - Цензор.НЕТ 2880
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04.03.2021 20:11 Відповісти
ТИ ЯКИЙСЬ БАРИГА НЯНЬЧИТЬ КОЗЛІВ ЗА ТАРИФИ МІЗЕРНІ ПЕНСІЇ, ЗАРПЛАТИ, НАХРЕНА ПОТРІБНІ ІНОЗЕМНІ БАРИГИВ ПРИДАЧУ ДО НАШИХ, ХОЯУТЬ ЗАЙМАТИСЯ БІЗНЕСОМ КАРТИ В РУКИ, УПРАВЛЯТЬ УКРАЇНОЮ ПОВИНІ УКРАЇНЦІ.
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05.03.2021 11:45 Відповісти
Зеленский поручил запретить иностранных топ-менеджеров в госкомпаниях - Цензор.НЕТ 5705
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04.03.2021 20:57 Відповісти
Пол Украины имеют двойное гражданство,если не Евросоюза,то Московских улусов, да и сам Зеленский наверняка паспорт с шестиконечной звездой на ночь целует. Если все разогнать,то некому и управлять будет.
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04.03.2021 21:12 Відповісти
БУДЕ, ХАЙ ІДУТЬ УПРАВЛЯЮТЬ В УЛУСАХ.
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05.03.2021 11:47 Відповісти
Коли буде? Вже 30 років пройшло,а з дупи ніяк не виліземо,і чим далі,тим менше світла пробивається.
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05.03.2021 19:40 Відповісти
Это по распоряжению Игоря Валерьича, шоб не могли назначить главой Привата иностранца. С местным они договорятся. И исков от Привата к акционерам не станет. Или суды проиграют...
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04.03.2021 21:14 Відповісти
Тоже сразу о Привате подумал.Крумхазл Беню просто зае ал исками
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04.03.2021 23:26 Відповісти
Заголовок не відповідає суті новини.
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04.03.2021 21:27 Відповісти
Ну так крім Лещенко і Наєма у Вазеліна є ще багато амбітних менеджерів із журнашлюг, блазнів і просто вати.
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04.03.2021 23:17 Відповісти
Как же достал єтот наркоман.
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05.03.2021 03:31 Відповісти
ЧИМ ВІН ТЕБЕ ПІДБАРИЖНИКА БОЛЄЗНЕНОГО ДІСТАВ, МАЛО КОБОЛЄВЦЯМ ПЛАТЯТЬ, ЩО ТЕБЕ ТАК РОЗХВИЛЮВАЛО, СПОКІЙНІШЕ.
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05.03.2021 11:49 Відповісти
Зебилоид, саси бенину писю далі і не хрюкай.
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05.03.2021 13:23 Відповісти
А что тебя не устраивает в этом его решении? Абсолютно правильное - не должен тот, что присягнул другому государству иметь право руководить госкомпаниями или работать чиновником в Украине.
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05.03.2021 19:20 Відповісти
" Сколько я встречал иностранцев они показали себя на должностях совсем не плохо"

По-разному они себя показали. Один вон в Польше за решеткой уже сидит.
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05.03.2021 20:05 Відповісти
Це для того щоб на госкомпаниях можна було тирити бюджетні гроші і щоб не було соромно перед світом? Так москалі трикляті?
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05.03.2021 07:28 Відповісти
Запретилка не устала..? Может пора в отпуск?
Без внешнего управления наша суверенная коррупция зацветет буйным цветом, но деньги где возьмешь, шут гороховый?!
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05.03.2021 07:45 Відповісти
Ещё бы запретили иностранцам работать и служить в госструктурах, помниться при Януковиче был Главнокомандующий иностранец с Расии
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05.03.2021 09:57 Відповісти
Новость прочитать не удалось? Букафф многа?

"...которые бы предусматривали запрет гражданам Украины, которые имеют гражданство (подданство) иностранного государства или подали документы (или проходят процедуру) для приобретения иностранного гражданства: претендовать на выполнение функций государства или местного самоуправления. "
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05.03.2021 16:21 Відповісти
Він мабуть не врубився в написане, бо сам має кілька паспортів, як і його оточення.
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05.03.2021 16:59 Відповісти
Або не має. Їх жеж ніхто не бачив, але ви впевнені, що вони нібито є
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05.03.2021 19:21 Відповісти
Во ***. Ща все с Квартала будут. Хотя.....
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05.03.2021 10:14 Відповісти
...только инвестняни... только няни... инвест...
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05.03.2021 11:02 Відповісти
То есть больше никаких хипстеров и музыкантов из Польши?
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05.03.2021 11:29 Відповісти
"Зеленский поручил запретить иностранных топ-менеджеров в госкомпаниях

ИДИОТ
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05.03.2021 11:29 Відповісти
вау...и закордонных легионеров в правительстве запретить (итить!) ))))
думаю 95-й должен сам справиться со всем )))
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05.03.2021 11:40 Відповісти
Пояснить мені будь ласка на простому прикладі - що то таке подвійне громадянство?
От якщо з вами одружилася жінка і стала вашою дружиною а потім вирішила одружитись іще з одним чоловіком і стати і його дружиною - так оце і є двойное гражданство?
Тіпа і там вона дружина і тут вона дружина?
Це не ******** і шахрайство що карається законом? А як дітей ділити, доходи, трати, налоги, зобов'язання? Ця гіпотетична жінка с ким буде спати, чию дитину виховувати, куди гроші приносити, де прибирати?
От в нашій конституції раніше було написано чітко - особа в Україні має одне громадянство - України, якщо особа ввійшла в якесь інше то автоматично перше громадянство (України) ліквідується.
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05.03.2021 13:12 Відповісти
А якщо служити чи на війну йти, то за яке громадянство в першу чергу йти ця особа повинна?
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05.03.2021 17:10 Відповісти
А ось якесь єврєйське пояснення що таке подвійне громадянство:Двойное гражданство, либо "бипатриды" - принадлежность лица одновременно к гражданства двух государств. Двойное гражданство - результат коллизии законов о гражданстве различных государств. Оно может возникнуть, например, при рождении детей от родителей, имеющих различное гражданство, при натурализации и др. Законодательство Украины содержит нормы, регулирующие правоотношения двойного гражданства. Статьей 2 Закона Украины "О гражданстве Украины" предусмотрено: "Если гражданин Украины приобрел гражданство (подданство) другого государства или государств, то в правовых отношениях с Украиной он признается лишь гражданином Украины. Если иностранец приобрел гражданство Украины, то в правовых отношениях с Украиной он признается лишь гражданином Украины". Вместе с тем, добровольное получение двойного гражданства гражданином Украины гражданства другого государства, согласно ч.1 ст. 19 настоящего Закона, является основанием для прекращения гражданства Украины. Однако не следует это расценивать как запрет двойного гражданства, поскольку потеря гражданства Украины происходит не автоматически с приобретением гражданства другого государства, а исключительно со дня выдачи Указа Президента Украины о прекращении гражданства относительно определенного лица. Таким образом, утверждение о запрете двойного гражданства в Украине является ошибочным. Современное международное право не содержит единой общепризнанной регламентации вопросов двойного гражданства. Поэтому можно выделить две категории таких договоров: о ликвидации последствий двойного гражданства (при предоставлении дипломатической защиты, возникновении вопроса об обязательной военной службе лиц с двойным гражданством) и о ликвидации и предотвращения самого двойного гражданства.
Таким чином одним можна подвійне громадянство а другим не можна і вирішує ці коллізії президент, а як же тоді бути з іншими статтями конституції де написано що усі громадяни мають рівні права та обов'язки, чи одні рівні а інші рівніші - как хачу так і верчу?
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05.03.2021 13:22 Відповісти
Це було завжди відомо, що спочатку треба вийти з громадянства України, а потім з цим документом подавати заяву на надання іншого громадянства. Це як розвестися офіційно і потім оженитися на іншій.
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05.03.2021 17:05 Відповісти
Але просити громадянство в іншій країні, це гірше ніж жебрачити на вулиці або йти в прийми.
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05.03.2021 17:09 Відповісти
Це вам соромно, тому що для вас громадянство цінність хоча і наклада відповідальність.
А в інших осіб громадянство це зручність та вигода, інструмент заробітку або наживи.
Мабуть тому в усіх олігархів по 2-3-4-5 громадянств і у депутатів по 2-3.
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05.03.2021 17:20 Відповісти
Привет Новаку и иже с ним.
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05.03.2021 14:14 Відповісти
Отличное начинание! Надеюсь, доведет дело до проектов Законов, как минимум.
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05.03.2021 16:24 Відповісти
Ну, якщо ********* - блазень, то навіщо нам для управління державою розумних іноземних спеціалістів?
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05.03.2021 16:33 Відповісти
Простійше було розяснення до конституції, що видавати громадян
як чужих, якщо у них чуже громадянство.
От і поїде Коломойша, як євреєць у США, за запитом про екстрадицію.
А ще російських громадян на посадах старше бригадира зразу у обмінний фонд.
так і війна швидше закінчиться.
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05.03.2021 16:49 Відповісти
"Банки в Техасі можутьі грабувати тільки техасці!")))
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05.03.2021 16:50 Відповісти
Давно пройшли, шановні, ті часи, коли цар Петро імпортував уродів за шалену валюту. Тепер маємо своїх і розробляєм все нові і нові моделі.(с)
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05.03.2021 20:07 Відповісти
 
 