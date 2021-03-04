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Зеленский подписал закон об отмене бумажных трудовых книжек

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Зеленский подписал закон об отмене бумажных трудовых книжек

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Законом вводится учет трудовой деятельности работников в электронной форме, включая использования этих сведений для подтверждения имеющегося стажа работы, для заключения трудового договора, назначение пенсий и тому подобное.

Документом на законодательном уровне также регулируется вопрос об автоматическом назначении пенсии по возрасту через личный электронный кабинет лица на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

"Таким образом совершенствуется и реформируется система учета трудовой деятельности работников, предусматривает постепенный отказ от бумажных трудовых книжек", – отмечается в сообщении.

При этом законом предусмотрен пятилетний переходный период, в течение которого в Государственный реестр должны быть внесены сведения из бумажных трудовых книжек. В течение этого времени будет применяться как бумажная трудовая книжка, так и электронная форма уже имеющихся или внесенных сведений из указанного реестра.

После внесения сведений о трудовой деятельности работника в Государственный реестр работодатель обязан выдать оригинал бумажной трудовой книжки ему на руки под роспись, при этом также предусмотрена обязанность работодателя вносить по требованию работника в бумажную трудовую книжку записи о приеме на работу, переводе и увольнении.

Также документом вводится возможность автоматического назначения пенсии без личного обращения лица с сохранением права отсрочки выхода на пенсию.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 5 февраля.

Автор: Михайло Орлюк
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Вообщем суть ясна, все теперь останутся без пенсии когда вдруг с электронной базой что то случится и никто не сможет ничего доказать, т.к. бумажки не будет
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04.03.2021 20:57 Відповісти
Даже если будут - юридически их не признают сославшись на этот закон....Фсе
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05.03.2021 00:47 Відповісти
все будет нормально. надо бамажка - сделай вытяг с реестра трудовой деятельности, с подписью и печатью конторы, которая уполномочена такие вытяги делать
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05.03.2021 03:01 Відповісти
Да дело даже не в этом...ведь к КОМУ ты пойдёш жаловаться и исправлять ошибку,если у тебя в "личном кабинете" будут неточности по трудовому стажу или по насчитанной зарплате?!Ведь Громады укрупняются и тех спецов(которые вносили твои данные в личный кабинет)уже не будет...да и предприниматели могут закрыть свой бизнес или помереть!Я к тому что когда я выходил на пенсию,то какая "не такая" :буковка ,печать,дата,число,название профессии и статьи, в моей трудовой книжке,вызывала у работников пенсионного фонда Недоумение и даже "щёлканье зубами"!!! Зеленский подписал закон об отмене бумажных трудовых книжек - Цензор.НЕТ 7516И это при том что такие как они служащие,заполняли мою трудовую книжку!!! Зеленский подписал закон об отмене бумажных трудовых книжек - Цензор.НЕТ 6849
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05.03.2021 14:51 Відповісти
___обнуление. Начало... Зеленский подписал закон об отмене бумажных трудовых книжек - Цензор.НЕТ 6953 Зеленский подписал закон об отмене бумажных трудовых книжек - Цензор.НЕТ 2623
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05.03.2021 09:58 Відповісти
Серйозне питання рішив
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05.03.2021 11:42 Відповісти
То что так давно ожидали граждане - выполнено!
Жить стало лучше и сразу приятная лёгкость в теле образовалась.
Вова-дегенерат весь в работе.
Зеленский подписал закон об отмене бумажных трудовых книжек - Цензор.НЕТ 6473
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05.03.2021 13:38 Відповісти
 
 