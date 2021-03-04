Зеленский подписал закон об отмене бумажных трудовых книжек

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Законом вводится учет трудовой деятельности работников в электронной форме, включая использования этих сведений для подтверждения имеющегося стажа работы, для заключения трудового договора, назначение пенсий и тому подобное.

Документом на законодательном уровне также регулируется вопрос об автоматическом назначении пенсии по возрасту через личный электронный кабинет лица на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

"Таким образом совершенствуется и реформируется система учета трудовой деятельности работников, предусматривает постепенный отказ от бумажных трудовых книжек", – отмечается в сообщении.

При этом законом предусмотрен пятилетний переходный период, в течение которого в Государственный реестр должны быть внесены сведения из бумажных трудовых книжек. В течение этого времени будет применяться как бумажная трудовая книжка, так и электронная форма уже имеющихся или внесенных сведений из указанного реестра.

После внесения сведений о трудовой деятельности работника в Государственный реестр работодатель обязан выдать оригинал бумажной трудовой книжки ему на руки под роспись, при этом также предусмотрена обязанность работодателя вносить по требованию работника в бумажную трудовую книжку записи о приеме на работу, переводе и увольнении.

Также документом вводится возможность автоматического назначения пенсии без личного обращения лица с сохранением права отсрочки выхода на пенсию.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 5 февраля.