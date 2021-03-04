Новые бланки техпаспортов обошлись МВД на 40% дороже старых

Главный сервисный центр МВД 1 марта заключил соглашение с ГП "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" о производстве бланков документов на пластиковой основе за 331,98 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца 2021 года поставят 3 тысячи комплектов для изготовления 350 бланков свидетельства о регистрации транспортного средства (техпаспорт) по 109,2 тыс. грн за единицу. Комплект включает 350 пластиковых карт, один ролл цветной красящей ленты и два ролла специальной защитной пленки. Таким образом, в целом заказано 1,05 млн бланков, а один бланк стоит 312 грн.

Это бланки техпаспорта нового образца – с бесконтактным электронным носителем и другими защитными элементами в соответствии с постановлением Кабмина №844 от 16 сентября 2020 года.

Неделей ранее, в феврале 2021 года МВД заказало комбинату "Украина" бланки старого образца на 42% дешевле – по 219 грн. В течение 2019-2020 годов цена старых бланков также составляла 219 грн, а в 2017 году была еще немного ниже – 201 грн.

Кроме того, в рамках нынешней закупки МВД заказало 50 комплектов для изготовления 350 бланков свидетельства о подготовке водителя для перевозки опасных грузов по 87,57 тыс. грн. Состав комплекта аналогичный. Итак, в целом заказано 17,5 тыс. бланков, а один бланк стоит 250 грн. Это бланки старого образца в соответствии с приказом МВД №741 от 31 августа 2017 года. В 2019-2020 годах МВД заказывало их госкомбинату "Украина" по такой же цене в 250 грн.

Нынешнюю закупку провели по переговорной процедуре со ссылкой на "отсутствие конкуренции по техническим причинам".

Напомним, в 2014 году полиграфкомбинат "Украина" бесплатно поставил территориальным сервисным центрам МВД программно-аппаратные комплексы на базе цифрового принтера Toppan CP500 с использованием технологии ретрансферной печати. Поэтому пока это единственное государственное полиграфическое предприятие, которое может поставить бланки с расходниками для упомянутых комплексов.