"Метинвест" Ахметова оформляет контроль над бывшими активами Нусенкиса (обновлено)

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест", установит контроль над крупнейшим в Украине производителем коксующего угля ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", миноритарным акционером которого группа официально стала в 2018 году.

Об этом предприятие сообщило в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает Интерфакс-Украина.

Так, согласно полученной 3 марта от Metinvest B.V. информации, 2 марта компания заключила договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Индастриал коал холдинг" (ICH), "по результатам выполнения которого Metinvest B.V. с учетом количества акций, принадлежащих ему и его аффилированным лицам по состоянию на дату заключения указанных договоров, станет (прямо и косвенно) владельцем контрольного пакета акций ЧАО "ШУ "Покровское".

Ожидается, что после выполнения вышеуказанных договоров Metinvest B.V. (совместно с аффилированными лицами) прямо и косвенно будет владельцем 67,28% уставного капитала ЧАО "ШУ "Покровское".

Согласно данным НКЦБФР, нидерландская Metinvest B.V. также 2 марта заключила договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Индастриал коал холдинг" (ICH) и доли в уставном капитале ООО "Шахта "Свято-Покровская №3", по результатам выполнения которых опосредованно сконцентрирует 50,000971% контрольного пакета акций ЧАО "Автопредприятие "Укрбуд", а также 54,23% пакета акций ЧАО "Шахтостроймонтажное управление №1".

Как сообщалось, согласно отчетности группы "Метинвест" за 2020 год, компания планирует сконцентрировать 99,99% в Покровском угольном бизнесе до конца 2022 года.

В частности, компания планировала до октября 2021 года выкупить первую часть опциона на 25,23% в Покровском угольном бизнесе, а завершить приобретение остальной части опциона в размере 49,99% в этом активе до конца 2022 года.

Сейчас "Метинвест" официально владеет 24,77%-ной долей участия в этом угольном бизнесе, основным активом которого является крупнейший в Украине производитель коксующего угля ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" (Донецкая обл.) и ООО "Обогатительная фабрика "Свято-Варваринская".

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Напомним, 1 октября 2020 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение нидерландской Metinvest B.V. на приобретение контроля над девятью предприятиями, входившими ранее в группу "Донецксталь" Виктора Нусенкиса, в том числе и ШУ "Покровское"

Официально "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского в 2018 году приобрел 24,99% акций Шахтоуправления "Покровское" Виктора Нусенкиса за $190 млн. При этом "Метинвест" получил опцион на приобретение оставшихся 75,01%.

Эти 75,01% акций через компанию ICH распределены между киприскими Altana Limited (24,99%), Misandyco Holdings LTD (24,99%), Mastino Тrading LTD (0,04%) и виргинской Treimur Investments Limited (24,99%), которые также стали совладельцами ЧАО "Донецксталь" – металлургический завод".

На Altana, Мisandaiko и Мastinto также был оформлен ЧАО "Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ), получить разрешение АМКУ на его покупку "Метинвест" пытался несколько лет.

Напомним, перед сменой собственника венчурный корпоративный фонд "Глори" под управлением ICU активно скупал долговые обязательства группы "Донецксталь", которая сохранила на подконтрольной Украине территории крупную угольную компанию "Шахтоуправление "Покровское". Фонд ICU собрал ее мультивалютные обязательства на сумму свыше 7,8 млрд грн (почти $300 млн по текущему курсу с учетом процентов и пени).

При этом часть долгов предприятий группы "Донецксталь" фонд ICU приобрел через ООО "Финансовая компания "Приоритет" Сергея Кия. Кий был нардепом нескольких предыдущих созывов, входил во фракцию Партии регионов. В 2001-2006 годах был помощником президента ФК "Шахтер" Рината Ахметова.

ДМЗ, "Донецксталь" и Energotrading Limited в августе 2013 года выступили заемщиками синдицированного финансирования $500 млн в виде двух кредитных траншей в $225 млн и $275 млн со сроками погашения три и пять лет. Ведущими организаторами сделки стали ING Bank N.V. (Нидерланды), "ИНГ Банк Украина", Unicredit Bank AG (Германия), Укрсоцбанк (группа Unicredit), VTB Bank (France) SA, VTB Bank (Deutschland) AG, Raiffeisen Bank International AG (Австрия), "Райффайзен Банк Аваль", также East-West United Bank S.A. (Люксембург).