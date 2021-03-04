"Днепропетровскгаз" направил досудебные предупреждения 76 тысячам должников

В течение января-февраля 2021 года АО "Днепропетровскгаз" передал в суд около 270 дел должников за доставку газа.

Кроме того, более 76 тысяч потребителей голубого топлива в регионе получили досудебные предупреждения, передает пресс-служба компании.

"Так, компания подала судебный иск против нескольких жителей города Марганец, которые задолжали до 1500 грн за доставку газа. Клиенты успели оплатить задолженность до того, как суд вынес свое решение. В противном случае, им пришлось бы оплачивать и судебные расходы в размере 2,1 тыс. грн", – отмечается в сообщении.

В компании напомнили, что в случае несвоевременной оплаты задолженности, потребители должны были бы оплатить еще исполнительный сбор – 10% от суммы долга.

По статистике, более 50% должников погашают задолженность сразу после передачи их дел в суд.

Газораспределительная компания Днепропетровщины подчеркивает, что вынуждена передавать дела должников в суд, независимо от размера задолженности. В соответствии с Кодексом ГРМ, все потребители должны рассчитываться за распределение природного газа до 20 числа текущего месяца. Клиентам, которые не выполняют свои обязательства перед АО "Днепропетровскгаз" в течение нескольких месяцев, придется объяснять причины таких действий в суде.

"К сожалению, есть клиенты, которые неправильно поняли мораторий правительства на отключение потребителей от газоснабжения за долги во время карантина. Газораспределительная компания имеет право взыскивать задолженность с потребителей в судебном порядке, в случае неуплаты за распределение газа", – пояснил коммерческий директор АО "Днепропетровскгаз" Виталий Косенко.

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Клиенты компании, которые в текущем году получили досудебные предупреждения, оплатили свою задолженность в размере 6,5 млн грн. Общая сумма долга потребителей составляет около 35,6 млн грн.

Газовики отмечают, что оплата за услуги по распределению газа – эо единственный источник финансирования компании, поэтому своевременные расчеты за услуги – это залог бесперебойного и безаварийного процесса доставки газа. Эти средства идут на содержание газораспределительной системы области, функционирование аварийно-диспетчерской службы 104.

Напомним, основной сферой деятельности АО "Днепропетровскгаз" является распределение природного газа потребителям Днепропетровской области. На сегодняшний день уровень газификации региона составляет 89%. Природный газ получают более 600 тыс. семей и 2,3 тыс. предприятий, учреждений и организаций.

Компания занимает второе место по распределению природного газа среди предприятий нефтегазовой отрасли Украины. Объемы распределения составляют около 1,7 млрд кубометров газа в год.