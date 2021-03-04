БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1151 відвідувач онлайн
Новини Металургіяінвестиції
994 0
глобальне потепління (23) екологія (357) Євросоюз (4445) Метінвест (622) Новини компаній (2779)

Гендиректор "Метинвеста" объяснил влияние Европейского зеленого соглашения на промышленность Украины

Новини БізнесЦензор Металургія інвестиції

Гендиректор

Внедрение Украиной Европейского зеленого соглашения, которое направлено на то, чтобы к 2050 году сократить в Европе выбросы углекислого газа практически до нуля, откроет для украинских промышленных компаний доступ к международным финансовым ресурсам для ускорения экологической модернизации и перехода на "зеленые" технологии.

Об этом гендиректор вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест" Юрий Рыженков сообщил в интервью The Brussels Times. передает УНИАН.

"Насколько мне известно, уже идет процесс гармонизации законодательства Украины с регламентами ЕС по экологии и климату. Украина уже продемонстрировала рекордное снижение выбросов CO2 в Европе, и мы планируем и дальше двигаться в этом же направлении. Более того, я верю, что дальнейшие действия по внедрению Украиной Европейского зеленого соглашения откроют украинским компаниям доступ к финансовым ресурсам для ускорения модернизации и декарбонизации национальных отраслей", – сказал Рыженков.

В то же время гендиректор отметил, что для достижения нулевого уровня по выбросам к 2050 году украинским промышленным компаниям потребуется существенная помощь.

"Чтобы достичь нулевого показателя к 2050 году, Украине и ее компаниям понадобится огромная финансовая помощь. В отличие от многих компаний в ЕС, которые получают поддержку от Европейской комиссии для модернизации и перехода на "зеленые" технологии, украинским компаниям приходится самостоятельно финансировать свои проекты по модернизации", – сказал Рыженков.

По его словам, для декарбонизации всей Европы потребуются усилия каждой конкретной страны, в том числе и Украины.

"При этом важно сделать так, чтобы декарбонизация не привела к деиндустриализации ЕС и Украины в частности", – подчеркнул генеральный директор "Метинвеста".

Напомним, группа "Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  УНИАН


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 