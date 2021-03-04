Гендиректор "Метинвеста" объяснил влияние Европейского зеленого соглашения на промышленность Украины

Внедрение Украиной Европейского зеленого соглашения, которое направлено на то, чтобы к 2050 году сократить в Европе выбросы углекислого газа практически до нуля, откроет для украинских промышленных компаний доступ к международным финансовым ресурсам для ускорения экологической модернизации и перехода на "зеленые" технологии.

Об этом гендиректор вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест" Юрий Рыженков сообщил в интервью The Brussels Times. передает УНИАН.

"Насколько мне известно, уже идет процесс гармонизации законодательства Украины с регламентами ЕС по экологии и климату. Украина уже продемонстрировала рекордное снижение выбросов CO2 в Европе, и мы планируем и дальше двигаться в этом же направлении. Более того, я верю, что дальнейшие действия по внедрению Украиной Европейского зеленого соглашения откроют украинским компаниям доступ к финансовым ресурсам для ускорения модернизации и декарбонизации национальных отраслей", – сказал Рыженков.

В то же время гендиректор отметил, что для достижения нулевого уровня по выбросам к 2050 году украинским промышленным компаниям потребуется существенная помощь.

"Чтобы достичь нулевого показателя к 2050 году, Украине и ее компаниям понадобится огромная финансовая помощь. В отличие от многих компаний в ЕС, которые получают поддержку от Европейской комиссии для модернизации и перехода на "зеленые" технологии, украинским компаниям приходится самостоятельно финансировать свои проекты по модернизации", – сказал Рыженков.

По его словам, для декарбонизации всей Европы потребуются усилия каждой конкретной страны, в том числе и Украины.

"При этом важно сделать так, чтобы декарбонизация не привела к деиндустриализации ЕС и Украины в частности", – подчеркнул генеральный директор "Метинвеста".

Напомним, группа "Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.