"Метинвест" направил на экологические проекты за год $200 миллионов, – гендиректор

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа "Метинвест" в 2020 году направила более $200 млн на экологические проекты и планирует в текущем году увеличить эту цифру.

Об этом генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков сообщил в интервью The Brussels Times. передает УНИАН.

"В целом в 2020 году мы направили более $200 млн на экологические проекты, и в этом году мы планируем увеличить эту цифру", – сказал Рыженков.

Также Рыженков сообщил, что в прошлом году компания завершила крупнейший экологический проект в истории Украины – реконструкцию аглофабрики на ММК им. Ильича, что позволило в разы снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

"Только в прошлом году "Метинвест" завершил основные работы по крупнейшему экологическому проекту в истории Украины – реконструкции аглофабрики на ММК им. Ильича. Строительные работы активно велись последние пять лет, при этом инвестиции превышают $160 млн наших собственных средств", – отметил он.

По словам Рыженкова, текущий год для "Метинвеста" особенный, так как компания будет отмечать свое 15-летие и планирует реализовать масштабную инвестиционную программу.

"В этом году мы отмечаем наше 15-летие и планируем реализовать масштабную инвестиционную программу – ключевые проекты, направленные на развитие и повышение внутренней эффективности, а также на будущее. Это будет одним из знаковых событий. При этом мы продолжим инвестировать в наши экологические проекты по снижению углеродного следа, это важная часть наших мероприятий по ESG", – сказал он.

Группа "Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.