Минздрав не запрещает частным компаниям ввозить вакцины от COVID-19, – Ляшко

Украина не ограничивает возможность поставки вакцин от COVID-19 на частный рынок, но предложения о таких поставках в настоящее время отсутствуют.

Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

"Мы не запрещаем допуск вакцин на частный рынок, но сегодня у частных поставщиков нет возможности привезти вакцину", – сказал Ляшко.

Ляшко отметил, что "государство сегодня обеспечило возможность закупки того достаточного количества вакцин, чтобы до конца года смогли вакцинироваться все желающие".

Он подчеркнул, что "если не будет глобального дефицита вакцин, то группа 18-59 лет, которая на предпоследнем этапе вакцинации, начнет вакцинацию в этом году".

Кроме того, Ляшко подчеркнул, что Минздрав, выполняя условия договоров о конфиденциальности, не может разглашать цены, по которым закупаются вакцины и сроки их поставок.

"Чтобы обеспечить украинцев вакциной, мы как государство должны идти на выполнение требований производителей и не разглашать информацию о цене и графиках поставок, пока действует договор о конфиденциальности", – сказал он.

Ляшко отметил, что в случае, если китайская вакцина Coronavac производства компании Sinovac не будет поставлена в Украину в оговоренные сроки, "работать по выполнению условий контракта с поставщиком вакцины (компанией АО "Лекхим") будет госпредприятие "Медицинские закупки Украины".

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Как сообщалось, ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины"подписало договор с украинской компанией "Лекхим" на поставку 1,91 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. Руководство госпредприятия пояснило выбор поставщика решением министра здравоохранения Максима Степанова, отметив, что переговоры также велись непосредственно с производителями вакцин.

Впоследствии агентство Reuters выяснило, что компания "Лекхим" просит отложить начало поставок вакцин Sinovac до апреля из-за задержки с получением экспортной лицензии от правительства Китая.

"Лекхим" также просит изменить оценку установленного в договоре коэффициента эффективности вакцины на уровне 70%. Согласно результатам клинических испытаний вакцины в Бразилии, ее эффективность составила немногим более 50%. Испытания третьей фазы также продолжаются в Турции.



Кроме контракта для Минздрава на поставку 1,91 млн дох вакцин, компания "Лекхим" планировала завезти более 3 млн доз китайской вакцины для продажи частным покупателям.