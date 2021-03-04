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Глава Минфина назвал главной угрозой для госбюджета решения властей

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Глава Минфина назвал главной угрозой для госбюджета решения властей

Главным риском для стабильности государственных финансов в 2021 году являются решения о запуске проектов, в том числе по политическим причинам, для внедрения которых отсутствуют источники финансирования.

Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью изданию "Сегодня".

Глава Минфина высказал уверенность, что макроэкономическая ситуация в этому году не ухудшится, хотя он будет непростым.

"Главный риск – это возможность государственных решений, не обеспеченных бюджетным ресурсом. Наш бюджет ограничен. Поэтому важно отказаться от любых финансово неоправданных решений в угоду декларативным целям. Кроме того, важно избежать политической турбулентности, которая может предусматривать финансовые риски. В Минфине понимают, как выполнять существующий бюджет. Вместе с тем мы понимаем и риски ситуации, при которой придется искать источники финансирования дополнительных расходов", – сказал Марченко.

Министр также подчеркнул важность продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

"Нужно начать работать над текстом Меморандума и получить Staff-Level Agreement – одобренное соглашение на уровне персонала. И далее выполнять условия пересмотра программы", – сказал глава Минфина.

При этом Марченко признал, что в последние месяцы ситуация в переговорах с МВФ усложнилась.

"Признаюсь, в декабре наши ожидания были более оптимистичными. Тогда было меньше вопросов, требующих решений. Сегодня в связи с ситуацией на энергетических рынках возникли дополнительные аспекты, которые требуют согласования с миссией МВФ", – добавил министр.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что для продолжения переговоров с МВФ украинские власти должны решить пять ключевых проблемных вопросов, в том числе отмены регулирования цен на газ для населения.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  "Сегодня"


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