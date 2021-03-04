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Коболев раскритиковал предложение Витренко ввести новую модель продажи газа "Укргаздобычи"

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Коболев раскритиковал предложение Витренко ввести новую модель продажи газа

Глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев допускает манипуляцию в инициативе главы Минэнерго Юрия Витренко о продаже в марте государственной "Укргаздобычей" газа для нужд населения и теплокоммунэнерго по фиксированной цене на период с 1 апреля 2021 года по 30 апреля 2022 года.

Об этом Коболев заявил в эфире радио Новое время, передает Интерфакс-Украина.

"Я удивлен. Если план в том, чтобы за короткое время (…) очень большим объемом надавить на цену, то это манипуляция", – сказал Коболев.

Глава "Нафтогаза" добавил, что пока ознакомился с этими инициативами только из трансляции заседания Кабмина и не получал каких-либо документов, связанных с этим вопросом.

При этом Коболев выразил мнение, что обязательный годовой продукт по поставкам газа населению необходимо ввести с 1 мая.

"Почему? Потому что для конечного потребителя важно понять, что было бы, если бы не было такого годового продукта. Необходимо дать апрелю себя продемонстрировать", – отметил глава правления НАК.

По его словам, годовая цена должна быть рассчитана, исходя из прозрачных рыночных принципов. При этом не стал прогнозировать ее размер.

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Как сообщалось, Кабмин на заседании 3 марта по предложению и.о. министра энергетики Юрия Витренко поручил подготовить проект постановления, согласно которому государственная "Укргаздобыча" уже в марте 2021 года должна начать реализацию газа собственной добычи поставщикам природного газа и производителям тепловой энергии для нужд бытовых потребителей по фиксированной цене на срок с 1 апреля 2021 года по 30 апреля 2022 года в объемах, которые необходимы для удовлетворения потребностей этих потребителей.

Кроме того, Витренко предложил обязать "Укргаздобчу" продавать 100% газа собственной добычи с апреля 2021 года всем потребителям природного газа на условиях не хуже, чем для группы "Нафтогаз".

Ранее в Кабинете министров предполагали возможность запуска годовых контрактов на газ уже во втором квартале 2021 года. Глава правительства Денис Шмыгаль также поручил председателю НКРЭКУ провести совещание с представителями теплокоммунэнерго для обсуждения механизмов запуска годового продукта для ТКЭ.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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