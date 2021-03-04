Украина готова обсуждать введение "паспортов вакцинации" с ЕС, – премьер

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет о готовности Украины присоединиться к дискуссии с европейскими партнерами о введении системы международных "паспортов вакцинации".

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

"По моему мнению, лучший вариант и наиболее надежный – это электронная верификация вакцинированного лица. Можно называть это "паспортом вакцинации". Идут дискуссии", – сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что Украина будет двигаться по пути электронной верификации и QR-кодов, которые будут привязаны к реестру вакцинированных.

В то же время Шмыгаль отметил, что такая дискуссия ведется и в Европе, но окончательного решения, каким должен быть международный "паспорт вакцинации", пока нет. Украина будет присоединяться к таким дискуссиям и предлагать свой опыт.

Как сообщалось, Еврокомиссия планирует до конца марта представить проект "цифрового зеленого паспорта" для вакцинированных от коронавируса, заявила 1 марта председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, в начале февраля министр цифровой трансформации Михаил Федоров отмечал, что Кабинет министров и Министерство здравоохранения не ставят задачи перед Министерством цифровой трансформации разработать и внедрить паспорта вакцинации населения.