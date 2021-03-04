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Зеленский анонсировал проект "Новое село" на Донбассе

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Зеленский анонсировал проект

Президент Владимир Зеленский инициирует реализацию программы "Новое село", которая должна начаться с прифронтовых территорий.

Как сообщает пресс-служба главы государства, по результатам совещания с представителями правительства по реализации этого проекта принято решения создать совместный координационный совет.

"Первые проекты "Новое село" должны быть воплощены на прифронтовых территориях, а затем – по всей Украине. Мы должны вдохнуть новую жизнь в украинское село. Жители сел должны получать качественный сервис непосредственно по месту жительства и иметь доступ к современной инфраструктуре", – сказал президент.

Планируется, что в рамках программы "Новое село" в сельской местности будут построены "Центры притяжения" по примеру сервисных зон в Счастье и Новотроицком. В этих пространствах будут работать центр предоставления административных услуг, отделение почты, аптека с программой "Доступные лекарства", опорные пункты полиции, магазины, сервисные центры, пожарный пункт, медицинский центр и тому подобное.

"Вокруг должно быть облагорожена территория со спортивным комплексом, детскими площадками, кинотеатром или концертным залом, сельскими клубами, современным освещением, отремонтированным дорожным покрытием, вело- и беговыми дорожками", – сказано в сообщении.

Отмечается, что к реализации проектов государство будет привлекать бизнес в рамках государственно-частного партнерства путем проведения соответствующих конкурсов.

Также в рамках проектов должны быть реализованы образовательные программы, в том числе оснащение школ компьютерной техникой. В Офисе президента уточнили, что по каждому из проектов будет закреплен модератор. Всего в Украине планируется воплотить более 1 тыс. таких проектов. Также в программу "Новое село" включено развитие агропромышленного комплекса, в частности животноводства, планируется уменьшить объемы импорта продуктов животноводства, увеличить насыщение внутреннего рынка и обеспечить доступные цены для населения.

Автор: Михайло Орлюк
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