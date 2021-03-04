Кабмин не планирует ограничивать цены на продукты, – Шмыгаль

Правительство анализирует ситуацию по росту цен на рынке пищевых продуктов и топлива и в случае необоснованных цен на соответствующие группы товаров будет предпринимать необходимые шаги по их стабилизации, но вводить госрегулирование цен не планируется.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на пресс-конференции, передает пресс-служба Кабмина.

Шмыгаль заметил, что существенного роста цен на продукты пока не отмечается, хотя на некоторые группы товаров наблюдается подорожание в связи с сезонными факторами и объективными экономическими причинами. На уровне Минэкономики ведется диалог совместно с производителями, торговыми сетями для поиска инструментов, которые позволят избегать возможного дефицита и, как следствие, подорожания на продуктовые товары.

"Если сравнивать цены год к году и месяц к месяцу, в отдельных группах продуктов есть объективные причины, мы их понимаем и знаем, как урегулировать, и в ближайшее время это будет сделано. Минэкономики этим сейчас занимается. В то же время вмешиваться в рынок, устанавливать ограничения на цены правительство не планирует, мы будем стимулировать или поддерживать производителей, чтобы увеличить спрос там, где есть дефицит, который вызывает скачок цен", – сообщил Шмыгаль.

Также премьер-министр прокомментировал рост цен на топливо и выразил надежду, что в ближайшее время ситуация на рынке топлива будет урегулирована. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в настоящее время проводит встречи с представителями сетей, снабжающих горючее и торгуют в розницу для выявления причин роста цен на бензин и дизельное топливо.

"Если есть какие-то заговоры, если есть какие-то злоупотребления на этом рынке, все контролирующие и проверяющие органы получили протокольное поручение Кабинета министров", – сообщил Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что правительство находится в диалоге с представителями топливных сетей. Минэкономики совместно с другими органами прорабатывает вопрос о повышении прозрачности рынка топлива в Украине, оптовых поставок и импорта. Кроме этого, начаты процедуры по проверкам законности функционирования отдельных сетей и станций.