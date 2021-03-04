Власти Киева начали разработку программы реконструкции кварталов с устаревшим жильем
Новини БізнесЦензор Влада Нерухомість
Киевская городская госадминистрация начала разработку программы комплексной реконструкции устаревшего жилья в столице совместно с ЧП "Институт урбанистики".
Об этом сообщил заместитель главы КГГА Вячеслав Непоп, передает пресс-служба городской администрации.
По словам чиновника, на первом этапе будут определены территории, которые может затронуть реновация.
"Первые два этапа проекта уже готовы. В них мы определили основные шаги, необходимые для начала реализации программы реконструкции устаревшего жилья. Фактически, это основа для пилотных проектов в этом направлении", – сообщил Непоп.
По его словам, уже проведен анализ нормативной базы, международного опыта, оптимальных механизмов финансирования, права и обязанности жителей жилья, оформления прав собственности.
"На следующем этапе мы планируем инвентаризацию устаревшего жилья. Это позволит четко определить границы территорий комплексной реконструкции кварталов устаревшего жилищного фонда в соответствии с градостроительной документацией, действующей и проектной", – рассказал Непоп.
Чиновник добавил, что следующими шагами создания Программы станет характеристика кварталов в определенных пределах, планирование очередности реализации проектов и утверждение способов осуществления реконструкции. После этого проект Программы будет вынесен на рассмотрение Киевского городского совета.
Будь ласка, зачекайте...
Посмотрим чем эта закончится. Не надо людей держать за идиотов, предлагая выселение на околицы Киева в неосвоенные районы. Вы на месте этих хрущевок поставите высотки, в 4-8 раз более плотного заселения. Вот и отдайте в этом же доме квартиры, допустим кто пожелает прежним жильцам. Где жить, пока дом строится? Это проблема на пару-3 года - решить тоже можно, при желании.