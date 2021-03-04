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Власти Киева начали разработку программы реконструкции кварталов с устаревшим жильем

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Власти Киева начали разработку программы реконструкции кварталов с устаревшим жильем

Киевская городская госадминистрация начала разработку программы комплексной реконструкции устаревшего жилья в столице совместно с ЧП "Институт урбанистики".

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Вячеслав Непоп, передает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновника, на первом этапе будут определены территории, которые может затронуть реновация.

"Первые два этапа проекта уже готовы. В них мы определили основные шаги, необходимые для начала реализации программы реконструкции устаревшего жилья. Фактически, это основа для пилотных проектов в этом направлении", – сообщил Непоп.

По его словам, уже проведен анализ нормативной базы, международного опыта, оптимальных механизмов финансирования, права и обязанности жителей жилья, оформления прав собственности.

"На следующем этапе мы планируем инвентаризацию устаревшего жилья. Это позволит четко определить границы территорий комплексной реконструкции кварталов устаревшего жилищного фонда в соответствии с градостроительной документацией, действующей и проектной", – рассказал Непоп.

Чиновник добавил, что следующими шагами создания Программы станет характеристика кварталов в определенных пределах, планирование очередности реализации проектов и утверждение способов осуществления реконструкции. После этого проект Программы будет вынесен на рассмотрение Киевского городского совета.

Автор: Михайло Орлюк
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На моей памяти было уже 3 потуги решить вопрос с хрущевками.
Посмотрим чем эта закончится. Не надо людей держать за идиотов, предлагая выселение на околицы Киева в неосвоенные районы. Вы на месте этих хрущевок поставите высотки, в 4-8 раз более плотного заселения. Вот и отдайте в этом же доме квартиры, допустим кто пожелает прежним жильцам. Где жить, пока дом строится? Это проблема на пару-3 года - решить тоже можно, при желании.
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05.03.2021 09:03 Відповісти
 
 