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Минцифры разработает защищенные смартфоны для правительственной связи

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Минцифры разработает защищенные смартфоны для правительственной связи

Министерство цифровой трансформации планирует до конца года разработать защищенные смартфоны для правительственной связи.

Об этом вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"У нас сейчас появился бюджет. Мы хотим в этом году, вместе с Госспецсвязи, улучшить качество правительственной связи, заменить старые "желтые" телефонные терминалы на современные, а также начать запуск защищенной правительственной мобильной связи: разработать смартфоны с защищенной операционной системой. Это тоже будет выполнять роль правительственной связи. Планируем, что в конце этого года появятся первые такие смартфоны", – сказал Федоров.

Он уточнил, что переговорами и проведением тендеров для покупку подобных решений будет заниматься Госслужба специальной связи.

"Подобные решения работают в ряде стран, есть несколько вендоров, которые предлагают подобные решения. У каждого бренда есть свои кейсы, которые они приводят в пример… Этим занимается Госспецсвязь, ведь это сфера их ответственности, в первую очередь", – добавил вице-премьер.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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