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СБУ предупредила незаконное возмещение НДС на 1 миллиард

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СБУ предупредила незаконное возмещение НДС на 1 миллиард

Служба безопасности Украины предупредила незаконное возмещение налога на добавленную стоимость почти 1 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

В ходе проведения комплекса действий оперативники спецслужбы установили ряд фирм, финансово-хозяйственная деятельность которых заключалась в проведении фиктивных бестоварных операций, которые позволяли претендовать на безосновательное возмещение НДС из государственного бюджета.

По материалам СБУ, органами Государственной налоговой службы проведен ряд контрольно-проверочных действий, в результате чего уменьшено задекларированные суммы бюджетного возмещения НДС на сумму 992,3 млн грн.

Действия проводились Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно с Государственной налоговой службой Украины.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  СБУ


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