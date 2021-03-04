Минцифры против принудительной регистрации мобильных абонентов, – Федоров

Министерство цифровой информации выступает против принудительной пользователей мобильной связи.

Об этом вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"Я против обязательной регистрации, лучше обеспечивать развитие продуктов, создавая потребность в идентификации. Вот, например, с "Дія" в смартфоне можно подтвердить свою личность, путешествовать по всей стране, подписать любой документ. И ее будут устанавливать не потому, что правительство обязало устанавливать госуслуги поголовно в каждый смартфон. Мы должны стимулировать рынок, а не обязывать абонентов", – сказал Федоров.

Вице-премьер отметил, что в первую очередь нужно стимулировать абонентов регистрироваться добровольно.

"Я думаю, что нужно сделать так, чтобы люди сами захотели зарегистрироваться. Например, развивать mobileID, сделать более выгодные тарифы для контрактных/идентифицированных абонентов. Как мне кажется, пока что общество не настолько доверяет государству, чтобы можно было вводить обязательную регистрацию номеров. Я вообще пока не вижу в этом потребности", – добавил Федоров.

Как сообщалось, в 2017 году Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), предложила обязать абонентов мобильных операторов предоставить свои личные данные.

"Мы считаем ситуацию, когда 80-90% пользователей услугами мобильной связи являются анонимными, неприемлемой. В первую очередь, анонимный пользователь ограничен в услугах, которые он получает. Не может пользоваться Mobile ID большим количеством электронных сервисов, которые государство внедряет сейчас", – заявил на то время глава НКРСИ Александр Животовский.

Глава НКРСИ отметил, что комиссия также внесла изменения в законопроект, который разработала Государственная служба специальной связи и защиты информации, в части упрощения процедуры регистрации.