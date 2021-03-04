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Нацбанк анонсировал сворачивание программы долгосрочного рефинансирования

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Нацбанк анонсировал сворачивание программы долгосрочного рефинансирования

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитывает постепенно сворачивать экстренные меры поддержки банков в виде инструментария долгосрочного рефинансирования и операций своп процентной ставки

Об этом на брифинге заявил замглавы НБУ Юрий Гелетий, передает Интерфакс-Украина

"При постепенном возобновлении экономики и нормализации финансовой системы НБУ постепенно будет сворачивать экстренные меры поддержки банков", – сказал Гелетий.

Как уточнил Гелетий, соответствующий подход предусмотрен положениями денежно-кредитной политики на 2021 год.

"Над этой стратегией выхода мы уже начинаем думать, над ее модальностью. Полагаю, это будет сбалансированный подход, работу над ним мы уже начали", – отметил замглавы НБУ.

Как сообщалось, ранее Совет НБУ рекомендовал правлению Нацбанка рассмотреть возможность пересмотра условий и параметров инструментария долгосрочного рефинансирования НБУ из-за низкой мультипликации таких кредитов в кредиты реального сектора. Совет также рекомендовал правлению НБУ "усовершенствовать порядок проведения на межбанковском рынке операций своп процентной ставки путем просмотра параметров и условий проведения таких операций с целью минимизации рисков".

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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