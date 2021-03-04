Прокуратура вручила подозрение экс-министру Рудьковскому по делу "Нефтегаздобычи", – СМИ

Экс-министру транспорта и связи (2006-2007 годы) Николаю Рудьковскому вручили подозрение как организатору похищения главы "Нефтегаздобычи", народного депутата (фракция "Слуга народа") Олега Семинского в 2012 году.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В аэропорту ему вручили подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения", – сказал источник.

Сам Рудьковский в Facebook подтвердил, что накануне вернулся в Украину. По его словам, до этого он находился за границей на отдыхе.

Как сообщалось, на минувшей неделе СБУ и Офис генпрокурора заявили, что раскрыли резонансное похищение директора "Нефтегаздобычи" Олега Симинского, который исчез в 2012 году, а нашелся спустя три года. Подозрение в организации похищения выдвинуто экс-министру Николаю Рудьковскому, который недавно завершил отбывать срок в РФ.

Со времени похищения Семинского он сам стал нардепом от "Слуги народа", "Нефтегаздобычу" купил Ринат Ахметов, превратив ее в крупнейшую частную газодобывающую компанию в стране, а Рудьковский потерял остатки былого влияния, но сохранил 25% акций компании, которые уже арестовали.

Подробнее о захватывающей истории крупнейшей частной газовой компании читайте в материале: Нефтегазовый детектив. Кто имел "Нефтегезадобычу"