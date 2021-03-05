Шмыгаль не видит оснований для увольнения Коболева по предложению Витренко
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Премьер-министр Денис Шмыгаль не видит необходимости в увольнении главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и отставки наблюдательного совета компании.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.
"Я на сегодняшний день не вижу острой необходимости или острых причин для увольнения главы правления НАК да еще и смены наблюдательного совета", – сказал премьер.
При этом Шмыгаль отметил, что Секретариат Кабмина готовит официальный ответ на обращение и.о. министра энергетики Юрия Витренко относительно увольнения Коболева.
"Часть ответа лежит в юридической плоскости, часть в плоскости выполнения планов НАК", – добавил глава правительства.
Как сообщалось, в начале февраля и.о. министра энергетики Юрий Витренко предложил премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно рассмотреть вопрос о смене правления НАК "Нафтогаз Украины", которое возглавляет Андрей Коболев, и прекращении контрактов с членами набсовета компании.
Сам Витренко называет в качестве оснований для увольнения Коболева невыполнение планов по добыче газа и нарушения, обнаруженные в "Нафтогазе" Госаудитслужбой. Однако известно, что с конца 2018 года между ними начался конфликт, завершившийся увольнением Витренко из "Нафтогаза" в 2020 году.
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А деньги Россия заплатила или мы заплатили коболеву премию
Гонорар члена Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" за 19 робочих днів січня 2021 року склав 435 050 грн.Такі цифри відбила у своїй декларації про доходи член Наглядової ради НАК Наталія Бойко, повідомляють «Українські Новини».
Пізніше стало відомо, що Бойко Олеся Теодозіївна, мати члена наглядової ради Національної акціонерної компанії (НАК) "Нафтогаз України" Наталії Андріївни Бойко, отримала від Департаменту соціального захисту населення при Львівській обласній державній адміністрації автомобіль Lexus CT200H у вигляді гуманітарної допомоги інваліду.
Ці дані розкрилися з декларації батька 31-річної Наталії Бойко Андрія Бойко, який у 2017-2019 рр обіймав посаду члена Вищої ради правосуддя України.
После разрыва договора с "Газпромом" у нас весь газ, а это 9-11 млрд. кубометров в год - заходит исключительно по спотовым контрактам. Долгосрочных мы так и не заключили. Для понимания: спотовый рынок - это рынок остатков. Большинство европейских стран закупает газ по долгосрочным контрактам, а остальной ресурс выставляют в свободную продажу. Там всегда можно докупить газ, но цены непредсказуемые. К примеру, когда нам в конце зимы нужно было пополнить запасы газа из-за снижения давления в трубе, мы платили по тройной цене - больше 1 тыс. долларов за тысячу кубометров, тогда как "нормальная" стоимость на тот момент не дотягивала до 300 долларов", - пояснил єксперт Геннадий Рябцев.