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Рада провалила законопроекты о легализации оружия

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Рада провалила законопроекты о легализации оружия

Верховная Рада отказалась принять законопроекты о гражданском оружии и боеприпасах.

Рекомендованный профильным комитетом законопроект № 4335 набрал 88 голосов при необходимых 226, передает Интерфакс-Украина.

При этом, альтернативный проект акта №4335-1 также не набрал необходимого количества голосов (его поддержали 74 парламентария).

Народные депутаты также не поддержали решение отправить законопроекты на доработку.

Напомним, 2 марта на 10 дней приостанавили оформление, выдачу разрешений и перерегистрацию разрешенных видов оружия. Днем ранее, 1 марта, глава Нацполиции Игорь Клименко подписал приказ о полном расформировании подразделений контроля над оборотом оружия, все начальники территориальных подразделений полиции получили приказы опечатать архивы разрешительной службы.

Причиной такого решения стало обнаружение коррупционной схемы выдачи разрешений на приобретение, хранение и ношение разрешенных видов оружия.

По словам Клименко, разрешения предоставлялись с грубыми нарушениями, "иногда даже без участия гражданина, на которого оформлялось оружие". По его информации, правоохранителям удалось узнать о более 2 тыс. незаконных случаев выдачи разрешения.

"Каждое личное дело собственника оружия в Украине будет проверено отдельно относительно законности получения разрешения. Более 2 тыс. разрешений, выданные с нарушениями, будут аннулированы, а оружие – изъято", – подчеркнул глава Национальной полиции.

Кроме того, он подчеркнул, что среди "заказчиков" этой услуги были и работники правоохранительных органов, и депутаты разных уровней, и представители органов государственной власти.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Тепер зважаючи на контитуційну рівність всіх громадян, КСУ мав би заборонити приватне володіння короткоствольною і автоматичною зброєю для депутатів всіх рівнів, прокурорів, суддів, всіх держпосадовців (включно з президентом, прем'єром і міністрами), а військовослужбовцям, поліцейським і представникам всіх силових структур на додачу ще й заборонити носіння табельної зброї в позаслужбовий час. Крім того має бути заборонено володіння короткоствольною і автоматичною зброєю всім приватним охоронним структурам (тільки балончики з перцовим газом і власна фізична сила) -- жодний бізнесмен, яким би великим він не був не повинен мати приватну "армію". Дуже сподіваюся, що подібні пропозиції нардепи теж зустрінуть оплесками -- вони ж звичайно не фарисеї Рада провалила законопроекты о легализации оружия - Цензор.НЕТ 9309
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04.03.2021 15:33 Відповісти
Просто підараси...
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04.03.2021 15:45 Відповісти
 
 