Шмыгаль прокомментировал повышение цен на бензин и дизтопливо

Министерство экономики и Антимонопольный комитет Украины начали "процедуры по проверкам законности функционирования сетей и станций рынка нефтепродуктов", эти меры должны привести к стабилизации ситуации на рынке автомобильного топлива.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас мы находимся в открытом диалоге с основными сетями. Ситуация схожа с прошлым годом, но у меня есть надежда, что она будет урегулирована, стабилизирована в ближайшее время", – сказал он.

По словам Шмыгаля, у крупных сетей есть пожелания к правительству по легализации рынка топлива, его оптовых поставок, в частности по легализации импорта из Беларуси и России.

"Протоколы Кабмина есть и я уверен, что рынок будет справедливым и стабильным", – отметил премьер.

"По поводу подорожания: давайте посмотрим на тенденцию по той работе, которую мы будем выполнять вместе с сетями", – сказал Шмыгаль.

Как сообщалось, в феврале бензин А-95 в Украине в среднем подорожал на 6,6% – до 28,22 грн/л, дизтопливо – на 6,8%, до 27,63 грн/л, автомобильный газ – на 17%, до 15,37 грн/л.

В целом с начала этого года бензин вырос в цене на 12,1%, дизтопливо – на 12,6% и автогаз – на 24,2%.