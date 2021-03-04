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Нацбанк спрогнозировал рост переводов мигрантов до рекордных $13 миллиардов

Новини БізнесЦензор Фінанси

Нацбанк спрогнозировал рост переводов мигрантов до рекордных $13 миллиардов

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует в 2021 году рост объема денежных переводов от трудовых мигрантов в Украину до $13 млрд.

Как передает БизнесЦензор, об этом на брифинге сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

"В 2021 году ожидается рост переводов от трудовых мигрантов в Украину на 8% – до около $13 млрд. Прежде всего за счет восстановления экономик стран назначения трудовых мигрантов, а также упрощения пересечения границ за счет смягчения противоэпидемических мер", – отметил замглавы НБУ.

Он уточнил, что в текущем году также ожидается восстановление расходов украинцев на выездной туризм, однако они не достигнут уровня докарантинного 2019 года.

"Также мы ожидаем в 2021 году восстановления рынка путешествий почти до $6 млрд с $4,7 млрд в 2020 году. А в 2022 году наши ожидания, что этот показатель достигнет докризисного уровня", – добавил Гелетий.

Как сообщалось, в 2020 году объем денежных переводов вырос до рекордных $12,1 млрд, что на 1,7% ил на $0,2 млрд больше, чем в 2019 году, свидетельствуют подсчеты Нацбанка.

По данным НБУ, в 2019 году объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину составил $12,02 млрд, что на 8,2%, или на $906 млн выше аналогичного показателя за 2018 год.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+6
Когда народ прозреет и поймет, нельзя поддерживать этот режим, экономика должна работать и расти в Украине и для этого здесь должны создаваться рабочие места и соответственно добавочная стоимость, а так люди пашут за рубежом, пересылают деньги, а власть, эти дармоеды только смеются. Еще дождутся, что налог будут снимать с переводов. Если по умному, вкладывайте в стране пребывания, знания, недвижимость, пмж, стройте будущее там где вам лучше и комфортнее.
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04.03.2021 19:50
+5
Значит количество выехавших увеличилось,соответственно рабочие места в Украине сократились,как и количество налогоплательщиков,а они рапортуют о увеличении поступления налогов,это что за фокус такой?
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04.03.2021 18:41
+3
Вот кто является основным кредитором Украины, государственная система не работает, отношение к людям скотское, те кто выезжают правильно делают.
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04.03.2021 20:50
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Ура, рекорд!!!
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04.03.2021 16:38 Відповісти
А на Кипрах и Панамах гривнами не принимают, всё туда уйдет...
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04.03.2021 17:31 Відповісти
Значит количество выехавших увеличилось,соответственно рабочие места в Украине сократились,как и количество налогоплательщиков,а они рапортуют о увеличении поступления налогов,это что за фокус такой?
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04.03.2021 18:41 Відповісти
Когда народ прозреет и поймет, нельзя поддерживать этот режим, экономика должна работать и расти в Украине и для этого здесь должны создаваться рабочие места и соответственно добавочная стоимость, а так люди пашут за рубежом, пересылают деньги, а власть, эти дармоеды только смеются. Еще дождутся, что налог будут снимать с переводов. Если по умному, вкладывайте в стране пребывания, знания, недвижимость, пмж, стройте будущее там где вам лучше и комфортнее.
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04.03.2021 19:50 Відповісти
Вот кто является основным кредитором Украины, государственная система не работает, отношение к людям скотское, те кто выезжают правильно делают.
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04.03.2021 20:50 Відповісти
Видно что ты в экономике разбираешься Нацбанк спрогнозировал рост переводов мигрантов до рекордных $13 миллиардов - Цензор.НЕТ 8340 Почему "кредитором"? Нацбанк спрогнозировал рост переводов мигрантов до рекордных $13 миллиардов - Цензор.НЕТ 2075 Им возвращать эти деньги будут?
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05.03.2021 10:09 Відповісти
Неужели Гонтарева вернет деньги назад в Украину из Лондона?
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05.03.2021 03:59 Відповісти
У Бени спроси лучше.
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05.03.2021 07:23 Відповісти
5млрд.. которые от вывел из привата..я і як з гуся вода
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05.03.2021 10:17 Відповісти
Беня скоро сядет. Гонтарева, надеюсь, следом за ним. Как и остальные воришки козинские.
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05.03.2021 21:59 Відповісти
Не спешите за Гонтареву.Пересмотрели плюсы? Она предполает в Лондоне а Беня поедит с клоуноммв Ростов.
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06.03.2021 14:57 Відповісти
Предподает.
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06.03.2021 14:58 Відповісти
Це витягуе державу успішну , без них ми валюту бачили б на картінці
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05.03.2021 11:41 Відповісти
Т.е. основной ценностью Украины являются старики и дети которым уехавшие трудоспособные люди пересылают деньги ?
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05.03.2021 11:52 Відповісти
 
 