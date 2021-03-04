Нацбанк спрогнозировал рост переводов мигрантов до рекордных $13 миллиардов

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует в 2021 году рост объема денежных переводов от трудовых мигрантов в Украину до $13 млрд.

Как передает БизнесЦензор, об этом на брифинге сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

"В 2021 году ожидается рост переводов от трудовых мигрантов в Украину на 8% – до около $13 млрд. Прежде всего за счет восстановления экономик стран назначения трудовых мигрантов, а также упрощения пересечения границ за счет смягчения противоэпидемических мер", – отметил замглавы НБУ.

Он уточнил, что в текущем году также ожидается восстановление расходов украинцев на выездной туризм, однако они не достигнут уровня докарантинного 2019 года.

"Также мы ожидаем в 2021 году восстановления рынка путешествий почти до $6 млрд с $4,7 млрд в 2020 году. А в 2022 году наши ожидания, что этот показатель достигнет докризисного уровня", – добавил Гелетий.

Как сообщалось, в 2020 году объем денежных переводов вырос до рекордных $12,1 млрд, что на 1,7% ил на $0,2 млрд больше, чем в 2019 году, свидетельствуют подсчеты Нацбанка.

По данным НБУ, в 2019 году объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину составил $12,02 млрд, что на 8,2%, или на $906 млн выше аналогичного показателя за 2018 год.