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СБУ задержала организаторов группировки фальшивомонетчиков в Николаеве

Новини БізнесЦензор Фінанси

СБУ задержала организаторов группировки фальшивомонетчиков в Николаеве

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Николаеве организаторов группировки, которая занималась изготовлением и сбытом на территории страны больших сумм фальшивых долларов США.

Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленники по личным каналам сбывали поддельные купюры номиналом $100.

По предварительной информации, группа действовала в течение года и ежемесячно реализовывала до $100 тыс. Оперативники задокументировали реализацию почти 20 тыс. фальшивых долларов.

Правоохранители также изъяли у группировки клише, с помощью которого изготовляли фальшивые купюры.

При этом во время следственных действий были изъяты: пистолет, поддельные паспорта граждан Украины, платежные карты, задействованные в схемах.

Злоумышленникам сообщили о подозрении по ч.2 ст. 199 УКУ – изготовление и сбыт поддельных денег.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  СБУ


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