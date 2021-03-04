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Рада одобрила отмену контрольных марок для оптических дисков

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Рада одобрила отмену контрольных марок для оптических дисков

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отмены маркировки контрольными марками экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных".

Как передает БизнесЦензор, принятие соответствующего правительственного законопроекта №3474 в первом чтении поддержали 308 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к документу, целью принятия законопроекта является отмена неэффективной системы маркировки контрольными марками экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных.

В этой связи с этим возникает необходимость исключения норм процессуальных кодексов, касающихся административной ответственности за распространение экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных, которые не маркированы контрольными марками, а также и уголовной ответственности за незаконное изготовление, подделку, использование или сбыт незаконно изготовленных, полученных или поддельных контрольных марок.

Авторы законопроекта отмечают, что существующий механизм приводит исключительно к лишним расходам законных распространителей и не гарантирует эффективной процедуры защиты от нарушений авторского права.

Так, в связи со значительным снижением объемов реализуемой продукции на оптических дисках выдача контрольных марок сократилась с 14 млн в 2011 году до 1,1 млн в 2017 году, а для получения таких марок до сих пор используются теневые схемы, в частности, с использованием фиктивных лицензионных соглашений.

Автор: Михайло Орлюк
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