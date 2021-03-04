Нацбанк повысил учетную ставку впервые с июня прошлого года

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку с 6% годовых до 6,5% с 5 марта.

Соответствующее решение утверждено решением правления НБУ от 4 марта, сообщает пресс-служба регулятора.

"Это решение направлено на постепенное возвращение инфляции к цели в условиях восстановления как мировой, так и украинской экономики", – отмечается в сообщении.

Нацбанк констатирует, что в начале 2021 года инфляция ускорилась и ожидаемо вышла за пределы целевого диапазона 5% ± 1 процентного пункта. Так, в январе рост потребительских цен достиг 6,1% в годовом измерении и продолжил ускорение в феврале.

В то же время Нацбанк сохраняет свой прогноз ускорения инфляции до пиковых значений в средине текущего года с дальнейшим возвращением в целевой диапазон в первом полугодии 2022 года.

В сообщении подчеркивается, что основным предположением прогноза НБУ остается продолжение сотрудничества с МВФ. Ключевым риском для макрофинансовой стабильности регулятор по-прежнему указывает усиление карантинных ограничений как в Украине, так и в мире для противодействия распространению пандемии COVID-19.

Актуальны также риски волатильности на мировых рынках капитала, ухудшения условий торговли, эскалации военного конфликта на востоке страны или ее границах.

Национальный банк отмечает, что готов к более решительному повышению учетной ставки для ограничения фундаментального инфляционного давления, стабилизации ожиданий и приведения инфляции к цели

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Как сообщалось, 21 января правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых. На этом уровне учетная ставка находится с 12 июня 2020 года.

Ранее, в октябре 2020 года, несколько членов Комитета НБУ по монетарной политике отмечали, что снижение ключевой ставки в реальном выражении в зону отрицательных значений усилит риск оттока капитала из страны в условиях задержки в получении очередного транша от МВФ и роста суверенных рисков.

Национальный банк прогнозирует рост учетной ставки до 7,5% к концу 2021 года с последующим снижением до 6,5% к концу 2022 года.