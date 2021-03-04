Шмыгаль оценил возможные поступления от налоговой амнистии в миллиарды гривен

Кабинет министров рассчитывает на привлечение миллиардов гривень за счет налоговой амнистии.

Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Интерфакс-Украина.

"Мы ожидаем, что это будут большие объемы. Разные страны получали от таких акций от $500 тыс. до миллиардов и десятков миллиардов долларов, которые возвращались в "белый оборот". Хотелось бы, чтобы это были в миллиарды в гривнях хотя бы", – сказал премьер в ходе пресс-конференции в Киеве в четверг.

"Мы ожидаем поддержки этого законопроекта, реализации его в этом году", – отметил Шмыгаль.

При этом глава правительства отметил, что правительство все еще обсуждает возможную замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал (ННВК).

"Мы работаем над расчетами и возможностью рассмотрения введения ННВК. Как только будет наработан компромиссный вариант, концепция будет представлена широкому обсуждению", – пояснил премьер-министр.

Напомним, президент Владимир Зеленский 25 февраля зарегистрировал в Верховной раде четыре законопроекта о налоговой амнистии. От имени главы государства были зарегистрированы законопроекты № 5153 (поправки в Налоговый кодекс), № 5154 (изменения в Бюджетный кодекс), № 5155 (поправки в валютное законодательство), а также законопроект № 5156 - с поправками в Уголовный кодекс.

Все они касаются стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет.