Рада изменила порядок проведения проверок соблюдения законодательства о труде

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предотвращении чрезмерного давления на субъектов хозяйствования мероприятий государственного надзора (контроля) за соблюдением законодательства о труде и занятости населения".

Принятие соответствующего законопроекта №0958 во втором чтении и в целом поддержали 270 народных депутатов, сообщает пресс-служба парламента.

Согласно пояснительной записке, закон призван усовершенствовать порядок осуществления государственного надзора за соблюдением законодательства о труде и занятости населения, повысить его эффективность, а также снизить финансовую нагрузку на субъектов хозяйствования.

Соответствующие изменения внесены в Кодекс законов о труде, закон "О занятости населения" и некоторые другие законодательные акты.

"Этими изменениями разграничены государственный внутренний и общественный контроль за соблюдением законодательства о труде; уточнены основания для привлечения к ответственности за недопущение к проведению проверки, создание препятствий в его проведении; определены предельные сроки наложения финансовых санкций за нарушение законодательства о труде и занятости населения", – отмечается в сообщени.

Также документ определяет вынесения контролирующим органом предписания при первом совершении правонарушения, устанавливает административную ответственность должностных лиц органов государственного надзора за вынесение предписаний, распоряжений, налоговых уведомлений-решений, требований и решений о наложении финансовых взысканий, которые отменены в административном или судебном порядке.

При этом из подготовленной к голосованию во втором чтении версии законопроекта были исключены пункты об установлении ответственности за безосновательное обращение в контролирующие органы о нарушении субъектом хозяйствования требований законодательства.

Также законом вводятся штрафы за недопуск сотрудников Госслужбы труда к проверке на предприятии или невыполнение их предписаний в размере 50 – 100 необлагаемых налогом минимумов (850 – 1700 грн).