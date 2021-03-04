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В Украине началась третья волна пандемии, возможен локдаун, – премьер

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В Украине началась третья волна пандемии, возможен локдаун, – премьер

В Украине началась третья волна пандемии COVID-19, если большая часть областей Украины перейдет в "красную" зону эпидемиологической опасности возможно введение локдауна.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

"Нужно понимать: началась третья волна пандемии коронавируса в Украине", – сказал Шмыгаль.

По словам премьера, как только большая часть областей Украины перейдет в "красную" зону эпидемиологической опасности, скорее всего, придется вновь возвращаться к введению локдауна, хотя очень бы не хотелось этого.

Шмыгаль отметил, что процесс вакцинации в мире займет минимум два года, в течение которых будет сохраняться необходимость соблюдения масочного режима.

"Не нужно тешить себя иллюзиями, что вакцина всех спасет", – подчеркнул он.

Премьер также допустил возможность начала четвертой и пятой волны пандемии.

Как сообщалось, по состоянию на утро 4 марта в Украине за сутки впервые с начала года зафиксировали больше 10 тысяч новых случаев заболевания коронавирусной болезнью. Также за сутки госпитализировали 3 271 человека, умерло 194 пациента, выздоровело – 4 837.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+5
Карантин потрібен! Скільки людей хворих, а скількох вже нема! З цим вірусом жартувати не можна!
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04.03.2021 14:12
+3
Наш прем'єр зовсім не в тренді. А може без клепки ХЗ.
1. У світі 3 хвиля ще не почалась. ЇЇ прихід анонсують з поширенням південно-африканського штаму на який вакцини погано реагують.
2. Не бачу реальної підготовки до протидії. Оголошувати кожен раз локдаун, це не вихід
3. Що там з економікою? часом канібалізм не намічається?
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04.03.2021 14:23
+3
Буковель Ко--- та Ше---- працює і на далі а всі барани шо голосували за зе сидіть в лохдауні
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04.03.2021 14:55
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Жорсткий карантин нічого не вирішить, а ще більше вдарить по економіці. Людям вже набридли ці обмеженння і вони їх просто не будуть дотримуватися, тим самим сміючись над урядовцями.
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04.03.2021 14:03 Відповісти
у нас і так постійний брейк-даун ---- зашквари щодня ! Де кінець епохи бідності? Де кінець корупції, якого вимагають всі західні міжнародні інституції? Де інвесториї, які не йдуть до нас через незрозумілу їм судову систему?Давайте ще локдаун - мілкому бізнесу молотком по голові, щоб сконав, бо великі маркети ніяких локдаунів в упор не бачать...
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05.03.2021 08:38 Відповісти
Карантин потрібен! Скільки людей хворих, а скількох вже нема! З цим вірусом жартувати не можна!
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04.03.2021 14:12 Відповісти
Вот так выглядит паникер! Не переживай, все когда нибудь умрут, бессмертных нет.
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04.03.2021 14:17 Відповісти
Будем жить по сталинским лагерным принципам -"Умри ты сегодня, а я завтра"?
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04.03.2021 20:24 Відповісти
Розкажи, як карантин та безпрецедентні небачені міри допомогли новим штамам не розповсюдитись в 120 країн світу.
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05.03.2021 00:50 Відповісти
Наш прем'єр зовсім не в тренді. А може без клепки ХЗ.
1. У світі 3 хвиля ще не почалась. ЇЇ прихід анонсують з поширенням південно-африканського штаму на який вакцини погано реагують.
2. Не бачу реальної підготовки до протидії. Оголошувати кожен раз локдаун, це не вихід
3. Що там з економікою? часом канібалізм не намічається?
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04.03.2021 14:23 Відповісти
канібалізм? навряд чи буде, бо бажаючі похарчуватись побояться ковідних лежачих хлопців та дівчат, хіба що привиті боятись не будуть)). В Украине началась третья волна пандемии, возможен локдаун, – премьер - Цензор.НЕТ 2801
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05.03.2021 08:43 Відповісти
В тексті є посилання впервые с начала года зафиксировали больше 10 тысяч Источник: https://biz.censor.net/n3251429
спробуйте перейти , буде дуже цікаво .
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04.03.2021 14:33 Відповісти
Фальшива статистика за результатами фальшивих гівнотестів.
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05.03.2021 00:52 Відповісти
Буковель Ко--- та Ше---- працює і на далі а всі барани шо голосували за зе сидіть в лохдауні
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04.03.2021 14:55 Відповісти
лохдаун --- яке гарне чарівне слово, викликає такі позитивні емоції , допоки не доходить, хто ж там лох! В Украине началась третья волна пандемии, возможен локдаун, – премьер - Цензор.НЕТ 2820
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05.03.2021 08:47 Відповісти
Третья волна или первая не закончилась..
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04.03.2021 15:23 Відповісти
Чи варто саме вам вакцинуватися від COVID-19?

В Украине началась третья волна пандемии, возможен локдаун, – премьер - Цензор.НЕТ 1558

ЦЕЙ ПРОСТИЙ АВСТРАЛІЙСЬКИЙ ТЕСТ ПОКАЖЕ, ЧИ ПОТРІБНО ВАММ ВАКЦИНУВАТИСЯ ВІД КОРОНАВІРУСУ. РОБІТЬ РЕПОСТ ТА НАДСИЛАЙТЕ ДРУЗЯМ.

Для цього треба відповісти на декілька запитань і порахувати суму балів за відповіді.

1) Чи хворіли ви на коронавірус?
Ні - 0 балів
Так/Не знаю - 2 бали

2) Чи хворів хтось із ваших близьких на коронавірус?
Ні - 0 балів
Так/Не знаю - 2 бали

3) Чи робили вам в дитинстві вакцину БЦЖ (залишає на плечі характерну відмітку)?
Ні - 4 бали
Так/Не знаю - 2 бали

4) Чи носите ви маску в людних місцях?
Ні - 2 бали
Так, ношу - 0 балів

5) Чи голосували ви за Володимира Зеленського або партію Слуга Народу? (так, це важливо)
Ні - 0 балів
Так - 1 бал

6) Чи маєте ви проблеми з імунітетом чи здоров'ям?
Ні - 0 балів
Так - 20 балів

7) Вам більше 55 років?
Ні - 0 балів
Так - 20 балів

Тепер рахуємо загальну суму.

1) Якщо вийшло парне число (2,4,6...), вітаю, вам треба вакцинуватися. Та спершу порадьтеся зі своїм лікарем.
2) Якщо вийшло непарне число (1,3,5...), вітаю, ви довбо....б. Але вакцинуватися вам все одно необхідно. Та спершу порадьтеся зі своїм лікарем.
3) Якщо сума більша за 20 балів, вам обов'язково треба порадитися з лікарем і разом з ним приймати остаточне рішення.

Дякую за увагу, робіть репост.
Paul Potseluiev

В Украине началась третья волна пандемии, возможен локдаун, – премьер - Цензор.НЕТ 7421
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04.03.2021 15:45 Відповісти
тест - якщо повністю осмислити, то можна і уссятись, автор явно з почуттям гумору
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05.03.2021 08:51 Відповісти
Какой локдаун при невыплате карантинных пособий ?!! За декабрь 2020 г. ( хотя в бюджете были заложены) , январь и февраль 2021 пособия по частичной безработице на время карантина не выплачены. Шо , в Буковеле об этом не слышно и не видно ?
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04.03.2021 16:02 Відповісти
За діючим законодавством карантин може бути введений ВИКЛЮЧНО під час дії надзвичайного стану. Дуже скоро хтось сяде за ці лохдауни.
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05.03.2021 00:51 Відповісти
Підходить до кінця 2035й рік. Прем'єр-міністр Борис Джонсон вкотре дуже схвильовано звертається до англійської нації.

"Після консультації з найкращими експертами фармацевтичних компаній ми вирішили ввести 1000й рівень загальнонаціонального локдауну, оскільки вірус дуже підступний, і попередні 999 рівнів не допомогли.

Не знаю, що вам ще заборонити. Ви вже слухняно їсте через маску, робите тести 3 рази на день перед кожним прийомом їжі, вакцинуєтеся щотижня, і все це через інтернет, бо лишати домівки смертельно небезпечно. Не дивлячись на 200 мільйонів тестів щоденно, кожного дня фіксується 50 мільйонів нових випадків захворювання.

Тому нехай цього разу просто буде новий рівень. Сподіваймося, віруємо, молимося, що ковід відступить, злякавшись великого круглого числа."
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05.03.2021 01:00 Відповісти
Хоче вас добить логдаунами, як можна таке витворять,він більше нічого не уміє як все нищить. Хто йому заплатив за це , люди не позволяйте цьому придуркутак з вас издеваться...
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05.03.2021 03:48 Відповісти
 
 