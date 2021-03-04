В Украине началась третья волна пандемии, возможен локдаун, – премьер
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В Украине началась третья волна пандемии COVID-19, если большая часть областей Украины перейдет в "красную" зону эпидемиологической опасности возможно введение локдауна.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.
"Нужно понимать: началась третья волна пандемии коронавируса в Украине", – сказал Шмыгаль.
По словам премьера, как только большая часть областей Украины перейдет в "красную" зону эпидемиологической опасности, скорее всего, придется вновь возвращаться к введению локдауна, хотя очень бы не хотелось этого.
Шмыгаль отметил, что процесс вакцинации в мире займет минимум два года, в течение которых будет сохраняться необходимость соблюдения масочного режима.
"Не нужно тешить себя иллюзиями, что вакцина всех спасет", – подчеркнул он.
Премьер также допустил возможность начала четвертой и пятой волны пандемии.
Как сообщалось, по состоянию на утро 4 марта в Украине за сутки впервые с начала года зафиксировали больше 10 тысяч новых случаев заболевания коронавирусной болезнью. Также за сутки госпитализировали 3 271 человека, умерло 194 пациента, выздоровело – 4 837.
Будь ласка, зачекайте...
1. У світі 3 хвиля ще не почалась. ЇЇ прихід анонсують з поширенням південно-африканського штаму на який вакцини погано реагують.
2. Не бачу реальної підготовки до протидії. Оголошувати кожен раз локдаун, це не вихід
3. Що там з економікою? часом канібалізм не намічається?
спробуйте перейти , буде дуже цікаво .
ЦЕЙ ПРОСТИЙ АВСТРАЛІЙСЬКИЙ ТЕСТ ПОКАЖЕ, ЧИ ПОТРІБНО ВАММ ВАКЦИНУВАТИСЯ ВІД КОРОНАВІРУСУ. РОБІТЬ РЕПОСТ ТА НАДСИЛАЙТЕ ДРУЗЯМ.
Для цього треба відповісти на декілька запитань і порахувати суму балів за відповіді.
1) Чи хворіли ви на коронавірус?
Ні - 0 балів
Так/Не знаю - 2 бали
2) Чи хворів хтось із ваших близьких на коронавірус?
Ні - 0 балів
Так/Не знаю - 2 бали
3) Чи робили вам в дитинстві вакцину БЦЖ (залишає на плечі характерну відмітку)?
Ні - 4 бали
Так/Не знаю - 2 бали
4) Чи носите ви маску в людних місцях?
Ні - 2 бали
Так, ношу - 0 балів
5) Чи голосували ви за Володимира Зеленського або партію Слуга Народу? (так, це важливо)
Ні - 0 балів
Так - 1 бал
6) Чи маєте ви проблеми з імунітетом чи здоров'ям?
Ні - 0 балів
Так - 20 балів
7) Вам більше 55 років?
Ні - 0 балів
Так - 20 балів
Тепер рахуємо загальну суму.
1) Якщо вийшло парне число (2,4,6...), вітаю, вам треба вакцинуватися. Та спершу порадьтеся зі своїм лікарем.
2) Якщо вийшло непарне число (1,3,5...), вітаю, ви довбо....б. Але вакцинуватися вам все одно необхідно. Та спершу порадьтеся зі своїм лікарем.
3) Якщо сума більша за 20 балів, вам обов'язково треба порадитися з лікарем і разом з ним приймати остаточне рішення.
Дякую за увагу, робіть репост.
Paul Potseluiev
"Після консультації з найкращими експертами фармацевтичних компаній ми вирішили ввести 1000й рівень загальнонаціонального локдауну, оскільки вірус дуже підступний, і попередні 999 рівнів не допомогли.
Не знаю, що вам ще заборонити. Ви вже слухняно їсте через маску, робите тести 3 рази на день перед кожним прийомом їжі, вакцинуєтеся щотижня, і все це через інтернет, бо лишати домівки смертельно небезпечно. Не дивлячись на 200 мільйонів тестів щоденно, кожного дня фіксується 50 мільйонів нових випадків захворювання.
Тому нехай цього разу просто буде новий рівень. Сподіваймося, віруємо, молимося, що ковід відступить, злякавшись великого круглого числа."