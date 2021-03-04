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Новини Енергетика
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Тариф на электроэнергию для населения не будет повышаться с апреля, – Шмыгаль

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Тариф на электроэнергию для населения не будет повышаться с апреля, – Шмыгаль

На сегодня в Министерстве энергетики продолжаются обсуждения тарифов на электроэнергию для населения, начиная с 1 апреля.

Об этом во время пресс-конференции сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает LIGA.NET.

"Цена на электроэнергию для населения с 1 апреля. Этот вопрос сейчас обсуждается в Министерстве энергетики. Скорее всего цена останется 1,68 грн за кВт", – сказал премьер.

При этом, он уточнил, что это не значит, что изменений не будет в будущем.

"Цены меняются. Они могут иметь тенденцию к росту или снижению. Любой товар должен иметь рыночную цену", – отметил глава правительства.

Он подчеркнул, что, если будут дисбалансы, платить больше должны те, кто имеет возможность, у кого нет возможности, должны получать помощь от государства.

Как сообщалось, 28 декабря 2020 года Кабинет министров утвердил новые тарифы на электроэнергию для населения, отменив сниженный тариф на первые 100 кВт-ч в размере 90 копеек. Таким образом, тариф на электроэнергию с 1 января 2021 года составляет 1,68 грн за кВт-час, независимо от объема потребления. Очередное повышение тарифов возможно уже с 1 апреля.

Согласно оценкам экспертов Нацбанка, после этого счет в платежке за электричество для каждой семьи вырастет в среднем на 39,2%, что приведет к ускорению общей инфляции в 2021 году на 0,39 процентного пункта.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  LIGA.net


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Ну, до апреля еще раза два(раза в три каждый) точно можно успеть поднять.
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04.03.2021 13:15 Відповісти
Тариф на электроэнергию для населения не будет повышаться с апреля, – Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8097
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04.03.2021 13:18 Відповісти
"Тариф на электроэнергию для населения не будет повышаться с апреля, - Шмыгаль" - олигархи в другом месте деньги себе возьмут?
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04.03.2021 13:32 Відповісти
Любой товар должен иметь рыночную цену - это если есть рынок.

При монополии (как у нас) можно ставить любую цену.
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04.03.2021 15:12 Відповісти
А Ахметов об этом решении знает?
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04.03.2021 18:09 Відповісти
А павісітся с Мая? Маскальня клята
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04.03.2021 18:52 Відповісти
Уже один урод по фамілії гройсман обіцяв не підвищувати тарифи, ціни на газ та електроенергію. Це він робив двічі і тричі на рік. Ти, шмигаль, із його когорти? Коли хоч одна мразь скаже, що ціни будуть знижуватися? Ви повчіться в Лукашенка як економікою управляти,, як народну власність не дерибанити, як ціни на головні продукти не підвищувати.
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04.03.2021 19:38 Відповісти
Слава зеленой мафии.
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04.03.2021 20:11 Відповісти
Правильно! Грабте своих избирателей, с тупыми лохами всегда так делают.
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04.03.2021 20:15 Відповісти
 
 