Украина сможет обеспечить себя собственным газом до 2025 года, – Шмыгаль
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Украина намерена в 2025 году полностью обеспечить себя газом собственной добычи.
Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Интерфакс-Украина.
"Ставим дедлайн: 2025 год – покрыть полностью потребность Украины в газе", – сказал он.
По его словам, в ближайшие годы инвестиции в эту отрасль составят 10 млрд грн.
"Мы рассчитываем, что 2024-2025 годы, благодаря открытию новых месторождений, дадут возможность полностью обеспечить внутренние потребности Украины, как для населения, так и для производственных потребителей газа внутренней добычей", – отметил премьер.
Как сообщалось, в 2017 году на то время премьер-министр Владимир Гройсман заявлял о планах отказаться от импорта газа и перейти на энергоресурсы собственной добычи к 2020 году.
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