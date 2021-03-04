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Украина сможет обеспечить себя собственным газом до 2025 года, – Шмыгаль

Новини БізнесЦензор Енергетика

Украина сможет обеспечить себя собственным газом до 2025 года, – Шмыгаль

Украина намерена в 2025 году полностью обеспечить себя газом собственной добычи.

Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Интерфакс-Украина.

"Ставим дедлайн: 2025 год – покрыть полностью потребность Украины в газе", – сказал он.

По его словам, в ближайшие годы инвестиции в эту отрасль составят 10 млрд грн.

"Мы рассчитываем, что 2024-2025 годы, благодаря открытию новых месторождений, дадут возможность полностью обеспечить внутренние потребности Украины, как для населения, так и для производственных потребителей газа внутренней добычей", – отметил премьер.

Как сообщалось, в 2017 году на то время премьер-министр Владимир Гройсман заявлял о планах отказаться от импорта газа и перейти на энергоресурсы собственной добычи к 2020 году.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс-Украина


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