Минюст начал принудительное взыскание имущества по долгам банка Жеваго
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Отдел принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции открыл производство относительно обращения взыскания на имущество компании "Киевский судостроительный-судоремонтный завод".
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
"Завод является имущественным поручителем по обязательствам банка "Финансы и Кредит" перед Национальным банком на общую сумму 4,2 млрд грн. Этот завод, как и раньше сам банк "Финансы и Кредит" связан с Константином Жеваго. В 2009-2010годах завод заключил с НБУ договоры ипотеки и залога в обеспечение исполнения обязательств по предоставленным банку кредитам рефинансирования. Таким образом, "Киевский судостроительный-судоремонтный завод" взял на себя имущественные обязательства по погашению банком кредитов рефинансирования за счет имущества", – говорится в сообщении.
Сообщается, что из-за невыполнения обязательств по кредитам, регулятор обратился в суд.
4 апреля 2017 суд первой инстанции, законность которого 1 декабря 2020 подтвердил апелляционный суд, удовлетворил иск Национального банка к "Киевскому судостроительно-судоремонтному заводу" и обратил взыскание на предметы ипотеки и залога в счет погашения долга банка "Финансы и кредит" по предоставленному кредитом рефинансированию.
Речь идет о нежилых зданиях общей площадью 43,44 кв.м и движимое имущество, которые являются собственностью завода. Залоговая стоимость недвижимого имущества составляет 354,5 млн грн.
Но в НБУ заявляют, что завод и ряд лиц препятствуют взысканию имущества.
"Мы не исключаем, что наши оппоненты будут прибегать к обжалованию действий государственной исполнительной службы и пытаться через дело о банкротстве, другие судебные процессы помешать реализации имущества. Однако закон на нашей стороне. Мы убеждены в силе нашей юридической позиции и в том, что требования залогового кредитора несомненно должны удовлетворяться за счет залога, учитывая подтвержденную судами законность наших кредиторских требований", - отметил начальник отдела правовой и судебной работы с проблемными активами юридического департамента Сергей Бойко.
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Завод походу меньше однокомнатной квартиры
Гараж, олло!!! На сайте есть редактор???
У меня квартира больше чем площадь зданий на заводе.
Источник: https://biz.censor.net/n3251406