Крупные плательщики уплатили 26 миллиардов налогов с начала года

За январь-февраль текущего года большие налогоплательщики обеспечили сбор платежей в госбюджет в размере 26,6 млрд грн.

Из них акцизного налога поступило на более 3 мрлд грн, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2020 года, передает пресс-служба Государственной налоговой службы.

"С начала года мы имеем позитивную динамику относительно поступлений от государственных предприятий по части чистой прибыли. Всего оплачено 709,9 млн грн, что на 144 млн грн или на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года", – сказал глава Центрального межрегионального управления Николай Чмерук.

Также он добавил, что в 2021 году большие предприятия обеспечили платежи с налога на добавленную стоимость в сумме 16,8 млрд грн и налога на прибыль – 1,6 млрд грн.

Ранее в налоговой сообщали, что на сегодня гражданами подано почти 60 тыс. налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах, в которых задекларировано общий доход в сумме 10,3 млрд грн. К оплате определены налоговые обязательства на сумму 323,4 млн грн, из них 280,7 млн грн налога на доходы физических лиц и 42,7 млн грн военного сбора.