Украина и Италия усилят борьбу с фальсификатами итальянской продукции

Украина и Италия договорились усилить борьбу с распространением подделок итальянских продуктов.

В частности, говорится о соусах, игристых винах и других товарах, пользующихся спросом среди украинцев, сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Соответствующие договоренности заключили глава службы Владислава Маглецкая и посол Италии в Украине Пьер Франческо Дзадзо.

Также во время встречи обсуждался вопрос контроля безопасности непродовольственных товаров, в частности, одежды и обуви, а также содействие наращиванию двусторонней торговли между странами.

В то же время рассматривалась возможность реализации совместного проекта с Агентством внешней торговли Италии (ItalianTradeAgency), который будет касаться сельскохозяйственной техники.