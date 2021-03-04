Украина и Италия усилят борьбу с фальсификатами итальянской продукции
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Украина и Италия договорились усилить борьбу с распространением подделок итальянских продуктов.
В частности, говорится о соусах, игристых винах и других товарах, пользующихся спросом среди украинцев, сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Соответствующие договоренности заключили глава службы Владислава Маглецкая и посол Италии в Украине Пьер Франческо Дзадзо.
Также во время встречи обсуждался вопрос контроля безопасности непродовольственных товаров, в частности, одежды и обуви, а также содействие наращиванию двусторонней торговли между странами.
В то же время рассматривалась возможность реализации совместного проекта с Агентством внешней торговли Италии (ItalianTradeAgency), который будет касаться сельскохозяйственной техники.
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