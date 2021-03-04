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Кабмин выделил 1,5 миллиарда на вакцинацию против COVID-19, – Минздрав

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Кабмин выделил 1,5 миллиарда на вакцинацию против COVID-19, – Минздрав

Кабинет министров Украины выделил 1,482 млрд грн на проведение вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщила заместительница министра здравоохранения Светлана Шаталова на пресс-брифинге, передает Интерфакс-Украина.

"Кабмин поддержал инициативу Минздрава о выделении средств на вакцинацию населения от COVID-19. 1,482 млрд грн выделено для оплаты услуг медикам, задействованным в мерах борьбы с COVID-19, в частности, которые касаются вакцинации. Еще около 341 млн грн выделено лабораторным подразделениям Минздрава, которые проводят тестирование на COVID-19. Средства заложены через специальный фонд, который создали из остатков Фонда борьбы с COVID-19",- сказала она.

Помимо этого, замминистра подчеркнула, что контракты с производителем вакцины предусматривают неразглашение ее стоимости.

"Приказ Минздрава от 19 февраля, которым распределили количество вакцин по регионам, содержит требование к руководителям структурных подразделений по вопросам здравоохранения обеспечить неразглашение любой информации относительно производителей, поставщиков и стоимости вакцин. Такое требование предусмотрено договором с международной закупочной организацией Crown Agents и инициировано производителями. Нарушение требования может повлечь штрафы или расторжение контрактов",- сказала Шаталова.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс-Украина


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