Президент США продлил санкции против РФ из-за Украины

Президент США Джо Байден принял решение продлить на год антироссийские санкции, введенные в связи с Украиной.

Об этом говорится в документе, опубликованном в американском Федеральном реестре, передает Интерфакс-Украина.

В заявлении указывается, что ситуация вокруг Украины "по-прежнему представляет серьезную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США. По этой причине, режим ЧС, введенный 6 марта 2014 года, а также - меры, принятые (...) в ответ на кризис, должны оставаться в силе и после 6 марта 2021 года".

Санкции против России по ситуации в Украине были введены администрацией президента Барака Обамы в 2014 году. Первые ограничительные меры вступили в силу 6 марта 2014 года, позже - 16 марта, 20 марта и 19 декабря того же года - санкции расширялись.

С момента введения санкций они ежегодно продлеваются на 12 месяцев.

Напомним, 2 марта США и Евросоюз одновременно ввели новые санкционные ограничения против Российской Федерации. В частности, под европейскими санкциями в ответ на раест Алексея Навального оказались генпрокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, начальник ФСИН Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов.

Для введения ограничительных мер впервые был задействован новый, принятый в конце минувшего года санкционный механизм, позволяющий Евросоюзу вводить визовые запреты и замораживать имущество отдельных лиц, виновных в грубом нарушении прав человека или получающих выгоду от этого.

По данным источников Голоса Америки, санкции США вводятся в соответствии с двумя указами: указом № 13661, который был издан после вторжения России в Крым и предоставляет широкие полномочия для принятия мер в отношении российских чиновников, и указом № 13382, изданным в 2005 году для борьбы с распространением оружия массового поражения.

Оба указа позволяют вводить финансовые санкции и запрет на ведение дел с фигурантами санкционных списков.

Позже Минфин США объявил, что ограничительные меры вводятся и против заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, директора ФСИН Александра Калашникова, генпрокурора Игоря Краснова и начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина.

Речь идет о включении в санкционный список SDN List. Это означает, что в США активы попавших в санкционный список людей замораживаются, а гражданам США запрещено вести с ними дела.