Количество заболевших коронавирусом за сутки превысило 10 тысяч впервые с начала года

По состоянию на утро 4 марта в Украине за сутки зафиксировали 10 057 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 611 детей и 388 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Также за сутки госпитализировали 3 271 человека, умерло 194 пациента, выздоровело – 4 837. При этом совершили 83 086 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (868), Житомирской (888), Винницкой (827), Ивано-Франковской (776), Закарпатской (679) и Черновицкой (626) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 1 374 762 человека, выздоровело – 1 186 873, летальных случаев зафиксировали 26 591, также провели 7 021 993 теста.

Напомним, днем ранее, 3 марта, сообщали о 7 235 новых случаях заболевания COVID-19, 2 марта на утро зафиксировали 5 336 случаев, утром 1 марта – 4 285.