Google обещает отказаться от использования данных о действиях пользователей для рекламы

Американская Google, входящая в Alphabet Inc., не будет разрабатывать новые рекламные инструменты, основанные на истории посещения пользователями страниц в интернете.

Об этом говорится в сообщении компании, передает Интерфакс-Украина

Сообщается, что в своих рекламных продуктах будет использовать новые технологии, защищающие конфиденциальность пользователей, которые позволят таргетировать рекламу без сбора информации о просматриваемых пользователями сайтов.

Еще в прошлом году Google сообщила, что с 2022 года откажется от отслеживания действий пользователей по cookie-файлам - практики, которая вызывает серьезную критику, а также вопросы регуляторов.

3 марта компания заявила, что в дальнейшем она не будет "ни создавать альтернативные индикаторы для отслеживания действий пользователей в интернете, ни использовать их в каких-либо продуктах".

В Google отмечают, что эти планы касаются только веб-сайтов и не относятся к инструментам, используемым в мобильных приложениях.