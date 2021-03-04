100 тысяч украинцев уже записались на вакцинацию через "Дію"
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Более 100 тыс. украинцев записались в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19 в приложении "Дія".
Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает пресс-служба министерства.
Минцифры и Минздрав запустили услугу записи в лист ожидания вакцинации от COVID-19 в "Дія". Менее чем за две недели Минцифры разработало техническую часть предоставления услуги регистрации.
По состоянию на 3 марта подано 100 649 заявлений. В мобильном приложении "Дія" - 87 775, а на портале - 9 947.
Записаться в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19 можно:
- на портале "Дія",
- в приложении "Дія" (обновить приложение до последней версии, чтобы услуга была доступна),
- через национальный контакт-центр по вопросам противодействия COVID-19 по телефону: 0 800 60 20 19.
Джерело: Кабмин
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