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100 тысяч украинцев уже записались на вакцинацию через "Дію"

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100 тысяч украинцев уже записались на вакцинацию через

Более 100 тыс. украинцев записались в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19 в приложении "Дія".

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает пресс-служба министерства.

Минцифры и Минздрав запустили услугу записи в лист ожидания вакцинации от COVID-19 в "Дія". Менее чем за две недели Минцифры разработало техническую часть предоставления услуги регистрации.

По состоянию на 3 марта подано 100 649 заявлений. В мобильном приложении "Дія" - 87 775, а на портале - 9 947.

Записаться в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19 можно:

  • на портале "Дія",
  • в приложении "Дія" (обновить приложение до последней версии, чтобы услуга была доступна),
  • через национальный контакт-центр по вопросам противодействия COVID-19 по телефону: 0 800 60 20 19.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Кабмин


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