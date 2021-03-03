Совет бизнес-омбудсмена с начала года получил 260 жалоб

С начала своей работы Совет бизнес-омбудсмена (СБО) рассмотрел 8 525 жалоб от предпринимателей и юридических лиц на действия органов местного самоуправления и госорганов. Больше всего обращений касались налоговых вопросов и работы правоохранителей.

Об этом во время вебинара "Проблемы бизнеса в налоговой сфере: опыт Совета бизнес-омбудсмена" рассказал инспектор СБО Владимир Куценко.

"По состоянию на март этого года рассмотрено 8 525 жалоб. Наибольший прирост пришелся на 2017 год и был связан с осуществлением системы остановки регистрацию электронных накладных. Затем ситуация нормализовалась - в 2019-2020 годах поступило примерно одинаковое количество жалоб (1646 и 1737 жалоб соответственно). За первый неполный квартал 2021 года их пока 260, но, скорее всего, будет около 450", - сказал Куценко, передает Укринформ.

По словам Куценко, больше всего жалоб касались налоговым вопросам, и по состоянию на 1 марта рассмотрены 4 982 такие жалобы - 58% от общего количества.

"По тематике больше половины - это налоговые вопросы, в частности, блокирование налоговых накладных, проведение налоговых проверок, возбуждение уголовных производств и невыполнение судебных решений о регистрации", - отмечает Куценко.

По его словам, в последнее время растет количество жалоб на уголовные производства по налоговым вопросам. Если в 2019 и 2020 годах таких было по 50-60 за весь год, то за неполный квартал 2021 года уже поступило 10 подобных жалоб.

"Жалоб действительно стало много, треть мы не брали в работу, потому что уголовное производство было только на начальном этапе. Еще треть уже успешно закрыты, а остальные в работе", - подытожил инспектор СБО.

Совет бизнес-омбудсмена был создан в декабре 2014 года. Цель учреждения - обеспечить прозрачное ведение бизнеса в Украине.

Команда Совета бизнес-омбудсмена состоит из 30 специалистов с западным образованием и профессиональным опытом в юриспруденции, стратегическом управлении, экономике, аудите и управлении рисками.