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Нацкомиссия обяжет поставщиков газа ввести годовые тарифы для населения с 1 мая

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Нацкомиссия обяжет поставщиков газа ввести годовые тарифы для населения с 1 мая

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует обязать всех поставщиков газа предлагать бытовым потребителям базовый годовой пакет сроком действия с 1 мая по 30 апреля.

Об этом говорится в проекте изменений в правила поставок природного газа, которые НКРЭКУ планирует утвердить на заседании 5 марта, передает Интерфакс-Украина.

"Поставщик, поставляющий или планирующий поставлять газ бытовым потребителям, обязан разместить на собственном сайте и предлагать всем бытовым потребителям базовое годовое предложение сроком действия с 1 мая по 30 апреля следующего года", – сказано в проекте изменений.

Как отмечается в обосновании к документу, его принятие позволит бытовым потребителям покупать газ на протяжении года по фиксированной цене, что обезопасит их от колебаний цен на рынке.

Согласно проекту изменений в правила поставок газа, поставщики будут обязаны обнародовать на собственных сайтах цену ресурса, поставляемого в рамках базового годового предложения, до 25 апреля каждого года. Срок действия базового годового пакета не зависит от начала поставок потребителю и продолжается до 30 апреля. При этом поставщик не сможет менять цену поставки в рамках годового пакета на протяжении периода его действия.

В то же время поставщики будут иметь возможность предлагать другие позиции бытовым потребителям, размещая их на сайте таким образом, чтобы была возможность однозначно определить, какая из них является базовой годовой.

При поставках природного газа в рамках базового годового предложения оплата счета поставщика должна быть осуществлена не позже 25 числа месяца, следующего за расчетным.

Предполагается, что проект постановления о внесении изменений в правила поставок газа и, соответственного, в типовой договор о его поставках вступит в силу с 1 апреля текущего года.

Читайте также: Кабмин не допустит роста цен на газ для населения до конца года, – Витренко

Как сообщалось, Кабмин на заседании 3 марта по предложению и.о. министра энергетики Юрия Витренко поручил подготовить проект постановления, согласно которому государственная "Укргаздобыча" уже в марте 2021 года должна начать реализацию газа собственной добычи поставщикам природного газа и производителям тепловой энергии для нужд бытовых потребителей по фиксированной цене на срок с 1 апреля 2021 года по 30 апреля 2022 года в объемах, которые необходимы для удовлетворения потребностей этих потребителей.

Кроме того, Витренко предложил обязать "Укргаздобчу" продавать 100% газа собственной добычи с апреля 2021 года всем потребителям природного газа на условиях не хуже, чем для группы "Нафтогаз".

Ранее в Кабинете министров предполагали возможность запуска годовых контрактов на газ уже во втором квартале 2021 года. Глава правительства Денис Шмыгаль также поручил председателю НКРЭКУ провести совещание с представителями теплокоммунэнерго для обсуждения механизмов запуска годового продукта для ТКЭ.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+4
а что делать нам жителям многоквартирных домов? в отапливаемую площадь включают даже балконы, 4парадных 16этажей и один счетчик в подвале на весь дом.
Отопление 42м2 жил. пл в ноябре -1838грн, декабре -2375грн, январе 2418грн и наконец за февраль 28дней -2747грн а они все талдычат НЕ допустим повышения, цена 6,99 - сволочи.
Минималка 5100грн на руки , комуналка 4320грн за январь, субсидия не положена.
Что делать Юлия Владимировна? где ваш законопроект ? они им подтерлись и посмеялись?
Банду геть.!
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04.03.2021 00:47
+3
Ну обяжет, ну а люди думаете дураки, да не будет никто делать предоплату, хотя бы по причине не известно что будет через месяц, что еще придумают, как постараются залезть к людям в карман. Пример установили цену 6,99 грн. за куб, а цену доставки не выше 1,79 за куб, а облгазы в наглую накручивают НДС и выставляют 2,15 за куб. и кроме того что нагло завышают даже расчетные т.е плановые показатели, так ещё и предлагают оплатить по 2.15 за целый год, ну не уроды и так все в нашей стране не на..ёш не проживешь, а сети не их, а якобы Державни у них в аренде, и они выжимают из них все что возможно, пока не дай бог рванет, у меня на доме трубы и арматуру не обслуживали и не красили уже лет 30 и это правильно.
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04.03.2021 00:14
+2
Село,газ,70 м.кв. опалювальний сезон, 20-25 тис.грн. плюс всі комунікації за мій рахунок))) Ласкаво просимо в село!!!
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04.03.2021 09:49
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Почему люди вообще должны платить за явно преступные несправедливые тарифы монополии ?????????????????????????????????????????????????????????
Олигархи сговорились себе на междусобойчике и подняли в ТРИ раза выше положенного "экономически обоснованного" !!!!!!!!!!!!
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03.03.2021 21:32 Відповісти
Ну обяжет, ну а люди думаете дураки, да не будет никто делать предоплату, хотя бы по причине не известно что будет через месяц, что еще придумают, как постараются залезть к людям в карман. Пример установили цену 6,99 грн. за куб, а цену доставки не выше 1,79 за куб, а облгазы в наглую накручивают НДС и выставляют 2,15 за куб. и кроме того что нагло завышают даже расчетные т.е плановые показатели, так ещё и предлагают оплатить по 2.15 за целый год, ну не уроды и так все в нашей стране не на..ёш не проживешь, а сети не их, а якобы Державни у них в аренде, и они выжимают из них все что возможно, пока не дай бог рванет, у меня на доме трубы и арматуру не обслуживали и не красили уже лет 30 и это правильно.
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04.03.2021 00:14 Відповісти
Где в статье речь шла о предоплате?
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04.03.2021 10:26 Відповісти
А то что вы заплатите, пусть по условно фиксированному тарифу, вперед за год, это что не предоплата, предоплата, к тому же по концу года вам ее индексируют и насчитают перерасход и выпишут еще к оплате но уже по другой цене
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11.03.2021 21:01 Відповісти
Газ буде дешевше то транспортіровка буде, свое не упустять.
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04.03.2021 00:19 Відповісти
а что делать нам жителям многоквартирных домов? в отапливаемую площадь включают даже балконы, 4парадных 16этажей и один счетчик в подвале на весь дом.
Отопление 42м2 жил. пл в ноябре -1838грн, декабре -2375грн, январе 2418грн и наконец за февраль 28дней -2747грн а они все талдычат НЕ допустим повышения, цена 6,99 - сволочи.
Минималка 5100грн на руки , комуналка 4320грн за январь, субсидия не положена.
Что делать Юлия Владимировна? где ваш законопроект ? они им подтерлись и посмеялись?
Банду геть.!
показати весь коментар
04.03.2021 00:47 Відповісти
2300 у меня за сезон идет 20 тыс и это дровами (типа дешево)
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04.03.2021 07:15 Відповісти
Село,газ,70 м.кв. опалювальний сезон, 20-25 тис.грн. плюс всі комунікації за мій рахунок))) Ласкаво просимо в село!!!
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04.03.2021 09:49 Відповісти
У нас 54 кв.м цена в пределах 1400-1500 грн в холодные месяцы, за февраль еще не знаю. Но осббшная тетенька контролирует и исходящее и входящее тепло, своевременно регулирует. Кому как повезет.
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04.03.2021 10:59 Відповісти
тикайте , кто может с этой страны
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04.03.2021 06:37 Відповісти
Если есть деньги то жить не так уж плохо
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04.03.2021 09:27 Відповісти
На клубнику, или куда там ваших зовут?
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04.03.2021 11:00 Відповісти
не, на кирпичные заводы дагестана
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04.03.2021 13:46 Відповісти
может и туда
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04.03.2021 15:21 Відповісти
 
 