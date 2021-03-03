Кабмин обязал предприятия публиковать отчетность в форме открытых данных

Кабинет министров Украины на заседании 3 марта принял постановление, ключевой задачей которого является обеспечение публикации финансовой отчетности в форме открытых данных

Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

Федоров отметил, что это было требованием плана выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Теперь более 100 новых наборов открытых данных обязательны для публикации. Это финансовая отчетность, сведения государственного земельного кадастра, реестр строительной деятельности, сведения о ГТС Украины, данные о количестве вакцин от COVID-19, информация о количестве свободных койко-мест в больницах с запасами кислорода", – написал Федоров.

Он отметил, что теперь каждый сможет проверить законность строительства и имеющиеся разрешительные документы, качество и стоимость ремонта дорог, а также вести мониторинг экологического состояния, узнавать о судебных делах, в которых фигурирует человек.

Федоров уточнил, что именно на основе открытых данных создаются сервисы и электронные инструменты, облегчающие поиск информации, такие как "Орендатабот", YouControl, ProvoSud и тому подобное. Они помогают не только проверить нужную информацию, но и сохранить деньги, избежать мошенничества "и держат в тонусе прозрачность органов власти", уточнил Федоров.

"В этой сфере Украина задает тренды, ведь наш уровень развития открытых данных в 2020 году составляет 84%, что выше среднеевропейского уровня на 6%", – добавил министр.