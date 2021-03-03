Крупным вкладчикам ликвидируемого банка Жвании и Мартыненко вернули 100% вкладов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 1 марта увеличил размер частичного удовлетворения требований кредиторов четвертой очереди ПАО "Диамантбанк" на сумму 45,39 млн грн или 6% от общей суммы очереди.

Средства будут выплачены в безналичной форме пропорционально сумме требований, принадлежащих каждому кредитору одной очереди, сообщает пресс-служба Фонда.

"Таким образом, размер частичного удовлетворения требований кредиторов четвертой очереди реестра акцептованных требований кредиторов ПАО "Диамантбанк" увеличится до 756,44 млн грн, что составляет 100% от общей суммы акцептованных требований кредиторов банка, включенных в четвертую очередь", – сказано в сообщении.

К четвертой очереди относятся требования вкладчиков-физических лиц на сумму больше гарантированной, то есть более 200 тыс. грн и проценты, начисленные в период временной администрации.

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Как сообщалось, Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц 22 июня 2017 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Диамантбанк". По оценке Фонда гарантирования, общая гарантированная сумма возмещения вкладчикам составляет 1,24 млрд грн.

При этом в июне 2017 года состоялась сделка по передаче части активов "Диамантбанка" принимающему "ТАСкомбанку" Сергея Тигипко.

По условиям соглашения, "ТАСкомбанк" приобрел все права и обязанности должника перед вкладчиками (физическими лицами, в том числе физическими лицами-предпринимателями) "Диамантбанка" по возврату денежных средств и уплаты процентов по договорам банковского счета/вклада (в том числе по именным сберегательным сертификатам) в пределах 200 тыс. грн. Общая сумма переданных обязательств составила около 1,1 млрд грн.

"Диамантбанк" зарегистрирован в ноябре 1993 года. Согласно данным НБУ, на 1 апреля 2017 года по размеру общих активов (7,27 млрд грн) "Диамантбанк" занимал бы 23 место среди 90 работающих украинских банков.

По состоянию на 24 апреля владельцами существенного участия в "Диамантбанке" были Давид Жвания, Игорь Крезь, Андрей Щукин и Вячеслав Циганенко, миноритарным акционером – экс-народный депутат Николай Мартыненко.

На начало апреля 2017 года средства клиентов в банке составляли 4,24 млрд грн, в том числе физлиц – 2,07 млрд грн.