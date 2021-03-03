Строительная инспекция разрешила реконструкцию памятки на Подоле с расширением площади на треть. ФОТО

Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины 25 февраля выдала разрешение на выполнение строительных работ по реставрации и реабилитации нежилого здания с приспособлением под административное здание по ул. Петра Сагайдачного, 19 (лит. А) в Подольском районе Киева.

Об этом свидетельствуют данные Единой государственной электронной системы в сфере строительства, пишут Наші гроші.

Согласно технико-экономическим показателям объекта, которые указаны в выданном разрешении, общая площадь здания после реставрации составит 2 144,19 кв. м. При этом этажность здания указана в три этажа.

Вместе с тем, по данным Госреестра вещных прав на недвижимое имущество, дом на ул. П. Сагайдачного, 19 (лит. А) на сегодня имеет площадь 1 561,3 кв. м.

Работы будут проводиться на основании градостроительных условий и ограничений, выданных еще 29 ноября 2013 года. Заказчиком реставрации является ООО "Инвестсервис", которое является владельцем здания. Генподрядчиком работ является ООО "Алекс-Строй".

Напомним, что 4 февраля Госархстройинспекция отказала "Инвестсервису" в выдаче разрешения на выполнение строительных работ по ул. П. Сагайдачного, 19 (лит. А), указав целый ряд оснований для отказа. В частности, фирма предлагала провести реконструкцию здания путем надстройки, что противоречит требованиям ст. 22 закона "Об охране культурного наследия" (запрет изменения памятников).

Доходный дом по ул. Петра Сагайдачного, 19, в 2009 году приказом Минкультуры внесен в Реестр памятников местного значения как памятник архитектуры и градостроительства (охранный номер 550-Кв). Дом был построен в 1891 году по проекту известного киевского архитектора Адольфа-Фридриха Геккера по заказу киевского купца второй гильдии Александра Сироткина.

Более 10 лет дом находится в законсервированном состоянии. В прошлом году в сети появились объявления о продаже этого памятника.

Владельцем ООО "Инвестсервис" является ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Финансист", конечным владельцем которого значится Дмитрий Ароцкер. Руководителем "Инвестсервиса" является Дарья Корчагина.

Корчагина также руководит ООО "Энергопласт" и ООО "Трансшлях Сервис", владельцем которых является шведская компания "Стадсис АБ". По данным сайта www.guldbolag.se, Stadsis AB является материнской компанией для компании Frostmorgon AB, которая была владельцем ПАО "ЗНВКИФ "Финансист" в 2013-2019 годах.

Конечным владельцем "Стадсис АБ" значится Томс Пер Андерс из Швеции. По данным Youcontrol, в 2017 году владельцем Stadsis AB был Вагиф Алиев.

Компания Stadsis AB является владельцем ПАО "Мандарин Плаза". Как известно, Вагиф Алиев является основателем девелоперской компании Mandarin Plaza Group, которая развивает сеть "Мегамолл" в Киеве.

Томс Пер Андрерс является конечным совладельцем компаний, владеющих ООО "ТРЦ Лавина" и ООО "БЦ Парус".