Депутаты согласовали распределение дотаций для аграриев в 2021 году

3 марта на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики были представлены направления государственной поддержки сельхозпроизводителей в 2021 году в разработке Минэкономики в сотрудничестве с профильными ассоциациями. В частности, народные депутаты поддержали предложенное распределение господдержки.

Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"Для обеспечения стабильности и предсказуемости государственной поддержки мы сохранили основные программы - это поддержка развития отраслей животноводства, садоводства, фермерства, удешевление кредитов и покупки сельхозтехники. В то же время, мы учли современные реалии и пожелания производителей, предложив новые программы, которые будут создавать положительный эффект для экономики Украины. По нашим расчетам, новые программы, такие как поддержка орошения, будут пользоваться спросом среди аграриев в связи с близким открытием рынка земли", - прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

На заседании комитета представили пять основных направлений поддержки со общим бюджетом в 4 млрд грн:

частичная компенсация стоимости с/х техники отечественного производства,

финансовая поддержка мер в агропромышленном комплексе путем удешевления кредитов,

финансовая поддержка развития садоводства, виноградарства и хмелеводства,

финансовая поддержка развития фермерских хозяйств,

государственная поддержка развития животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Помимо основных программ поддержки, предусматривается ряд новых программ с бюджетом в 500 млн грн:

государственная поддержка страхования сельскохозяйственной продукции,

компенсация потерь посевов в Одесской области,

государственная поддержка орошения,

поддержка органического производства,

государственная поддержка развития картофелеводства,

нишевые культуры.

"Финансовый ресурс, предложенный для новых программ, в настоящее время составляет 500 млн грн. Если спрос на эти программы будет расти среди аграриев, на следующий год финансирование можно будет существенно увеличить", - подчеркнул министр.