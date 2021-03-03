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Кабмин расширил перечень банков для обслуживания спецсчетов на рынке электроэнергии

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Кабмин расширил перечень банков для обслуживания спецсчетов на рынке электроэнергии

Кабинет министров на заседании в среду, 3 марта, уполномочил АО "Государственный экспортно-импортный банк" ("Укрэксимбанк") обслуживать текущие счета со специальным режимом использования участников рынка электрической энергии.

В соответствии с проектом соответствующего постановления, одобренного на заседании правительства, "Укрэксимбанк" станет третьим уполномоченным банком рынка электроэнергии вместе с "Ощадбанком" и "Укргазбанком", передает Интерфакс-Украина.

Согласно сопроводительным документам к проекту решения, "Укрэксимбанк" соответствует требованиям к уполномоченным банкам рынка электроэнергии. В частности, он имеет опыт обслуживания и кредитования субъектов хозяйствования, осуществляющих производство электрической энергии, оператора системы передачи электрической энергии, а также операторов системы распределения электроэнергии.

Как сообщалось, в июле 2020 года Кабинет министров уполномочил государственный "Укргазбанк" осуществлять обслуживание текущих счетов со специальным режимом использования участников рынка электрической энергии. До этого с июля 2019 года такие полномочия имел только "Ощадбанк".

"Укрэксимбанк", единственным собственником которого является государство, создан в 1992 году.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2021 года по размеру общих активов (246,88 млрд грн) Укрэксимбанк занимал третье место среди 73 действовавших в стране банков.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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