Кабмин одобрил план повышения цифровой грамотности граждан

Кабинет министров на заседании в среду, 3 марта, одобрил Концепцию развития цифровых компетенций и утвердил план мероприятий по ее реализации.

Как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, Концепция определяет вызовы по развитию цифровых компетентностей в украинском обществе, пути их преодоления и ожидаемые результаты от ее внедрения.

Ожидается, что реализация Концепции позволит гражданам повысить конкурентоспособность на рынке труда, предоставит возможности для непрерывного обучения, повысит уровень доступности государственных услуг, а также уменьшит риски опасностей во время пользования интернетом.

Для бизнеса ее реализация позволит привлекать более квалифицированную рабочую силу с точки зрения владения цифровыми навыками, повысит производительность и эффективность бизнес-процессов в компаниях, повысит конкурентоспособность.

Для государства это синхронизирует основные понятия и требования в рамках цифровых компетенций с европейскими стандартами, модернизирует процессы государственного управления, уменьшит цифровой разрыв и гармонизирует национальный цифровой рынок с Европейским Союзом, ускорит внедрение инструментов электронной демократии и электронного управления.

В среднесрочной перспективе Минцифры ожидает повышения позиции Украины в таких международных рейтингах, как Индекс глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума по показателю "Цифровые навыки среди активного населения" и Индекс цифровой экономики и общества (DESI).

"Этот законодательный фундамент позволит нам реализовать все необходимые действия, чтобы украинское общество было готово к стремительному развитию технологий и цифровому прорыву Украины. И меня очень радует, что на местном уровне уже планируют создавать собственные концепции и планы действий, направленные на развитие цифровых компетентностей жителей населенных пунктов", – подчеркнула заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.