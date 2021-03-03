"Укрзализныця" согласовала отмену скидок на перевозку строительных материалов, – Жмак

"Укрзализныця" работает над тем, чтобы ликвидировать внеклассовые грузы – речь идет о щебне, песке, строительных материалах.

Как сообщил глава "Укрзализныци" Владимир Жмак во время всеукраинского селекторного совещания по решению социальных вопросов железнодорожников, уже практически достигнута договоренность с участниками перевозочного процесса по этому вопросу, передает пресс-служба компании.

"Ведем диалог, чтобы наше решение не заблокировали. Реализация таких принципов позволит получить дополнительные средства для компании, что в дальнейшем смогут быть направлены на улучшение социальной защиты железнодорожников", – отметил Жмак.

В компании считают, что "Укрзализныця" должна двигаться в сторону либерализации тарифообразования в грузовых перевозках и избавляться от атавизмов, которые существуют с советских времен, когда грузы разбиваются на классы. Классификатор определяет, какой коэффициент прибавляется к тарифу. Логика такого разделения заключалась в том, что тариф на перевозку грузов зависел от его стоимости, что не является актуальным в условиях рыночной экономики.

Подробнее о формировании тарифов "Укрзализныци" читайте в материале БизнесЦензор: Почему "Укрзализныця" хочет ликвидировать тарифные классы грузов