"Приватбанк" выставил на продажу землю рядом с самым высоким зданием в Днепре

"Приватбанк" выставил на продажу на электронном аукционе OpenMarket находящиеся в ипотеке у банка семь земельных участков общей площадью 0,41 га, где расположены здания строительного ансамбля "Крутогорный" в Соборном районе Днепра.

Как сообщает пресс-служба госпредприятия "Сетам" Министерства юстиции, стартовая цена указанных участков составит 8,8 млн грн, торги назначены на 16 марта.

Как отмечается в сообщении, "Крутогорный" включает ЖК "Башни" (30-этажные башни-близнецы), "Летуаль" (21 этаж), ЖК с открытыми террасами "Амфитеатр", "Империал-палас" (5 этажей). "Башни" также являются самым высоким зданием Днепра.

Согласно объявлению на OpenMarket, на продажу выставлены участки по ул. Урицкого, 4, 5, 6, 8 и ул. Колодезной, 18. При этом участки по ул. Урицкого 6 и 8 свободны от застройки. Целевое назначение участков – для строительства и обустройства жилого дома, хозяйственных строений и сооружений.

Согласно открытым данным, на этих участках строится ЖК "Фестивальный", который находится рядом с ЖК "Империал-палас".