"Черкассыоблэнерго" отчиталось о росте дохода на 33%

ПАО "Черкассыоблэнерго" по результатам 2020 года увеличило чистую прибыль по сравнению с 2019 годом на 15% – до 12,5 млн грн, при росте дохода на 33% – до 1,7 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба компании, средняя зарплата на предприятии в 2020 году выросла на 18% – с 12,4 тыс. грн до 14,6 тыс. грн.

"Черкассыоблэнерго" - публичное акционерное общество со штаб-квартирой в г. Черкассы, которое специализируется на распределении электроэнергии потребителям Черкасской области.

Фонд государственного имущества управляет 46% акций, а еще 25% – в управлении ЧАО "Украинская энергосберегающая сервисная Компания" ("УкрЭСКО"). Общее количество сотрудников составляет 3,7 тыс.

ПАО "Черкассыоблэнерго" обслуживает 631,53 тыс. потребителей, в том числе – 616,18 тыс. бытовых. По результатам 2019 года чистая прибыль компании составила 10,87 млн грн, что на 23% больше чем в 2018 году.